Salvados por el gong

"Oh what fun it is to ride/ In a one-horse open sleigh, hey!". Mientras cantamos el Jingle Bells sin tener ni papa de la letra y mucho menos del significado, pasamos la Navidad como podemos, aguantando a la familia, con el fútbol en modo stand-by. El parón navideño obliga a hacer balance. Siento como si la temporada fuera un combate de boxeo y hubiera sonado la campana en el asalto justo cuando estábamos a punto de quedar K.O. Este parón era necesario. Nos lo ha amargado el accidente de tráfico del míster en su viaje familiar. Le deseamos lo mejor a él y a los suyos, y esperamos que retorne con las pilas cargadas, porque no hay tiempo ni para respirar. Tres partidos en menos de una semana.

De oca en oca

Jugamos a la oca, saltamos casillas de tres en tres. El día 3 en Copa contra las Palmas, el 6 nos dan los Reyes contra el Girona, y el 9 la vuelta de Copa en casa. Cuando veo el calendario de la Premier, siento envidia sana, insana y vegana. Claro que, leyendo y escuchando las críticas a los horarios de la Liga, ¿seríamos capaces de aguantar el ritmo de los ingleses? Reconozco que el 6 a las 16:15 no le viene bien a casi nadie, pero es un horario muy inglés. Como mucho, podríamos criticar que siempre nos adjudican el horario ´perro´ a los valencianistas. Pero a mí me gusta. Soy minoría, lo reconozco. Pero cada vez disfruto más el fútbol de día, y que me deje tiempo para aprovechar la tarde. En resumen: estoy abuelo.

Coneiximent

En esta semana de in-pass hemos asistido a la declaración de amor de Zaza al club a través de medios y entorno personal. El jugador se acopla a la perfección al concepto clásico de delantero triunfador. Extranjero, entregado, luchador y goleador. Andamos algunos, no obstante, algo mosqueados por las dos tarjetas sufridas en el último partido del derbi contra el Villarreal, absolutamente prescindibles, y que condicionaron el encuentro. Necesitamos que se tranquilice, que sea frío, calculador, una roca impertérrita ante cualquier provocación. No estamos para tonterías. Pero no va a romper su idilio con la grada. El italiano ha llegado para quedarse. Es la prolongación en el campo del aficionado che, especialmente de los más jóvenes. Sólo le hace falta un poco de coneiximent.

Niños

Mientras escribía estas líneas, el Barça ha vencido al Valencia en la Liga Promises. No me gusta hablar de los chiquillos, creo que se les da demasiado protagonismo y que ello no es la mejor forma de beneficiar su educación. Leo en algún medio que los culés jugaron al toque y el Valencia a defender de forma rocosa, y que se perdió por la mínima. Parece el inicio de una historia que se repetirá en el futuro con mayor frecuencia de la deseada. Y, sin embargo, qué injusto es hablar de fútbol a determinadas edades. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No tiene sentido dar noticias de lo que ocurre en el fútbol de críos. Que pase lo que tenga que pasar en esos campos de Dios, pero las noticias son cosa de adultos. La sociedad en general, y el fútbol en particular, han perdido el norte. Bastante tenemos con juguetes rotos en tipos hechos y derechos.

Canarios

Por lo que afecta a fichajes, Sandro empieza a olerse como una posibilidad real. En el Boxing Day no fue de la partida, de nuevo. El Everton no cuenta con él. Sería capricho del destino que el asunto del canario se resolviera durante las fechas de los enfrentamientos de Copa contra Las Palmas. Equipo en el que, por cierto, Paco Jémez ha iniciado una revolución. No es asunto que me entusiasme, lo de los cambios de ciclo con el Valencia de fondo. Somos históricamente el equipo revulsivo. Si al otro le va bien, nos lo cargamos. Si va como la chata, lo resucitamos. Fuera de la Copa, a la UD le deseo buena suerte, por cariño histórico y por solidaridad con el gran Jonathan Viera. Es mi apuesta para jugador MVP en este Mundial. Me he venido arriba, pero desde la grada de Mestalla le veía un aura distinta.

Tobillo

Y, por último, una petición en el asunto de Carlos Soler. Desde aquí, en mi humilde medida, quiero lanzar el mensaje de que no tenemos ninguna prisa porque vuelva, sin estar recuperado del todo. Hemos sufrido anteriormente disgustos, como el caso de Vicente Rodríguez, en los que las fragilidades de los tobillos jugaron malas pasadas. Por favor, que tarde lo que tenga que tardar. Si se pierde un mes, como si se pierde dos. Lo importante es que no dé pasos en falso, así que por mi parte no le quiero ver ni ante el Girona ni en sendos partidos de Copa ante la UD de Paco Jémez. Que se lo tome con calma. Con la tranquilidad de saber que en este equipo no tiene reemplazo. Que se le espera con la titularidad de brazos abiertos. Que va a tener tiempo sobrado de salvarnos por el gong. ¡Bon any!

