La Champions urge más que la Copa

Escribir lo que voy a escribir el mismo día que el Valencia CF empieza a jugar lo serio de la Copa del Rey en Las Palmas puede sonar un poco raro pero es mi opinión. Y mi opinión no es otra que el Valencia CF necesita mucho más, hoy en día, jugar la próxima edición de la Champions League que ganar la Copa del Rey. Sí, sé que suena raro y que puede interpretarse como una frase conformista pero no lo es. No lo es porque no he sido yo el que ha convertido el fútbol en un negocio en el que importa mucho más los ingresos televisivos que facilitar los horarios para que los aficionados puedan ir al estadio, ni el que premia mucho más un cuarto puesto en una Liga que ser campeón de la Copa de un país.



No es conformismo

A mí ganar una Copa me ilusiona como el que más. De hecho, es un título más que especial porque es el primero que vi ganar al Valencia CF, en el 99 en Sevilla con los goles del Piojo y Mendieta, y el último en Madrid en 2008 con el cabezazo del Moro. Sin embargo, viendo lo corta que es la plantilla blanquinegra, lo cargado que viene el mes de enero y que tras Girona y A Coruña la cuesta se volverá a empinar con el inicio de la segunda vuelta creo que la gran prioridad del club debe ser amarrar como sea una plaza entre los cuatro primeros de la competición. Y les voy a explicar por qué creo que no es de ser conformistas, ni perdedores, tener tan claro esa prioridad esta temporada.



El sexto presupuesto

El fútbol ha cambiado mucho la manera en la que los clubes construyen sus presupuestos anuales y ahora más de la mitad de los ingresos anuales proceden de las televisiones, los patrocinadores y las competiciones europeas. Por desgracia, hoy lo que aporta el abonado viene a ser el 25% aproximado de un presupuesto y por eso los clubes viven esclavos de la televisiones. Con este panorama, el desastre deportivo del Valencia CF los dos últimos años ha provocado que se pase de ser el cuarto presupuesto de la Liga a ser ya el sexto. Esa bajada de ingresos se ha producido únicamente por la ausencia continuada en la Champions y por ver cómo otros reciben mucho más de lo que recibían por la TV mientras tú no creces por tus malos resultados deportivos. Todo eso, ha colocado al club justo la temporada en la que tiene que empezar a pagarle al banco los 155 millones de euros con la necesidad imperiosa de vender y con la urgencia casi obligatoria de entrar en Champions.



Ser grandes

El Valencia CF necesita la Champions para equilibrar sus cuentas, necesita la Champions para poder no vender jugadores el próximo verano, o al menos vender de manera ordenada y lo que le interese vender, necesita la Champions para poder comprar a Kondogbia y que Lim se ilusione y aporte el capital necesario para poder comprar a Guedes, necesita la Champions para volver a estar en el vagón delantero de Europa y atraer más y mejores patrocinadores, necesita la Champions para volver a aumentar su presupuesto y tratar de hacer sostenible en el tiempo una plantilla de nivel deportivo alto. En definitiva, necesita la Champions sí o sí para poder ser un club grande actualmente y no tener que hundirse definitivamente por no estar económicamente ni cerca de los que hasta hace poco eran rivales menores como Sevilla oVillarreal.



La estabilidad

Ganar un título es algo precioso y que ilusiona a todo el valencianismo, pero ahora mismo como club necesitamos mucho más la estabilidad económica que nos puede aportar la Champions para de verdad, y si Meriton no la vuelve a liar, construir un proyecto deportivo sólido y sostenible en el tiempo que ganar un título que por desgracia no tiene el premio de jugar la Champions que debería tener.

Mi pensamiento es básico, prefiero la pasta que haga crecer al club y lo convierta de nuevo en un equipo importante que ganar la Copa. Ganarla sin Champions nos daría una gran alegría pero nos dejaría tocadísimos económicamente. Al revés, con tiempo volveremos a ser un club fuerte y estaremos mucho más cerca de los títulos.

PD: Si ganamos la Copa del Rey y nos clasificamos para jugar la Liga de Campeones me hago un bigote con la Senyera.



