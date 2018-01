Al rival de Copa de hoy llámenle UD

El Valencia tiene un curioso partido de Copa del Rey hoy mismo. ¿Y saben una pequeña cosa? El rival se llama UD y resulta incorrecto llamarle Las Palmas. Eso lo aprendí el primer día que aterricé en Gran Canaria para trabajar en el diario hermano de este diario llamado La Provincia... sin ´s´ final. Pues bien, allí, entonces, en la sección de deportes ejercía de capitán un periodista veterano pero terriblemente honrado llamado Antonio Lemus. Y él, junto a Pepe Hernández y todo el diaro en sí, me enseñaron que el nombre correcto del equipo era UD, es decir Unión Deportiva, y que titular Las Palmas solo era un disparate propio de peninsulares mal informados. Aprendí la lección el primer día y en esa UD me llamó especialmente la atención un futbolista chileno llamado Koke Contreras que era un auténtico matador para el equipo rival. A Koke -¿se escribía así?- le hice mi primera entrevista allá en Las Palmas, en concreto en la playa de las Canteras, y me pareció un tipo formidable. Hoy juega el Valencia contra la UD y a buen seguro Julián Montoro o Carlos Bosch van a pensar que el titular de esta página está mal puesto y es un error mío. Les explicaré que no, que la UD es la UD y no Las Palmas y espero que me entiendan como seguro que me entienden todos los insulares canarios...



Deben perder

Y hablando del partido de hoy y pensando en la marcha de ambos equipos ya les aseguro yo que a la UD de Paco Jémez lo que debería hacer en este primer duelo copero no es otra cosa que entregar al Valencia la eliminatoria. La escuadra canaria se encuentra en un momento muy complicado en la Liga y no le interesa perder fuerzas en la Copa del Rey si quiere mantener la categoría que en estos momentos se les escapa tras el habitual paso de Pako Ayestarán, un desastre su actuación para el conjunto insular.



Faltan más jugadores

Y bien, volviendo al Valencia o hablando exclusivamente del Valencia, yo no puedo dejar pasar por alto lo importante que resultaría para el equipo de Marcelino incorporar de forma casi inmediata a algún jugador interesante para completar una plantilla que pese a estar muy bien cuajada -recuerden que la temporada pasada jugueteábamos con el descenso- falta darle un golpe de timón importante si lo que que queremos es estar en Europa la próxima campaña -ojo, y digo Europa, no exclusivamente la Champions- y de alguna forma dar un salto de calidad importante si comparamos el Valencia pre Alemany con este Valencia ´made in´ Alemany.



