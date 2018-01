Lo mejor fue la remontada y... Lim, ¡ficha a Guedes!

Le costó al Valencia CF sumar una nueva victoria liguera frente al Girona que le permitiera romper la racha de dos derrotas con la que terminó el 2017, pero la logró. Pese a que este Valencia CF concede goles con demasiada facilidad, otra vez más permitió al rival hacerle gol casi en su primera llegada, y pese a que ahora cuesta mucho más encontrar el camino hasta la portería rival el equipo de Marcelino García Toral se aseguró ante los catalanes finalizar la próxima semana la primera vuelta en puestos Champions pase lo que pase en Riazor.

Decir eso en enero, cuando en agosto el equipo estaba a mitad de construir y le faltaban tres o cuatro fichajes es mucho decir y le otorga un mérito enorme al trabajo hecho por el técnico y sus futbolistas hasta ahora. Sin embargo, tengo la sensación de que para aguantar el tirón de la segunda vuelta vamos a necesitar reforzar la plantilla como mínimo con un centrocampista más. El entrenador valencianista mantiene un discurso público de defensa total del grupo pero internamente sí le pide al club que intente cerrar fichajes en este mes de enero porque sabe mejor que nadie que la plantilla está cogida con pinzas desde el verano.

Ante el Girona extraigo muchas cosas positivas y algunas que me preocupan. Entre lo positivo está que el Valencia CF fue durante una hora infinitamente superior a los de Machín y pudo golearlos. El equipo funcionó con un muy buen Parejo, bastante mejor que el de diciembre, y otra vez con la mejor versión de Guedes. Es fácil hablar con el dinero de los demás, y el fichaje de Guedes sólo depende del dinero de Lim, pero sería un error mayúsculo del asiático no poner toda la carne en el asador para fichar al portugués. 50 millones me empieza a parecer barato para el futbolista que es el luso. Hasta que le duró la gasolina fue el hombre por el que pasó todo el caudal ofensivo del equipo y lo hizo a una velocidad a la que sólo son capaces de jugar unos cuantos futbolistas en el mundo. Ganó en velocidad y desbordó a uno de los laterales de moda de la Liga, Pablo Maffeo, al que su entrenador terminó cambiando, empató el partido y rondo varias veces más el gol porque juega con tanta superioridad que asusta a su edad. Espero que Lim haga buenas tantas conversaciones y convivencias con el jeque del PSG cerrando su fichaje.

Entre lo positivo cuento que el equipo remontó un partido que empezó perdiendo muy pronto y que Gayà ha encontrado su mejor nivel desde que debutó. Este es el Gayà más regular desde que llegó al primer equipo y se está convirtiendo, ahora sí, en un jugador que oposita seriamente a la selección española. Muy fiable y concentrado en defensa y siempre muy efectivo en ataque, no solo por el penalti provocado si no porque es un constante dolor de cabeza con sus desdobles por banda izquierda.

En lo negativo se me queda que defensivamente veo un Valencia CF muy débil en determinados momentos de los partidos y que le crean ocasiones muy claras sin dominarle los partidos. El Girona pudo ampliar su ventaja y también empatar por despistes de concentración y falta de contundencia que el propio Marcelino reconoció al finalizar el partido. Además, me dolió ver a Nacho Vidal señalado tan contundentemente por el técnico en la previa porque seguramente eso le restó confianza para encarar un partido como el de ayer. No digo que sea el mejor lateral del mundo pero estoy seguro de que Nacho tiene mucho más nivel del que mostró ayer.