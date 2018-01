Sacar a los titulares primero

El calendario apenas deja tiempo para festejar los triunfos. Todavía nos estamos relamiendo de la victoria ante el Girona en la Liga y hoy llega ya el partido de vuelta de la Copa del Rey ante la Unión Deportiva Las Palmas. Todo muy rápido y por lo tanto exigente. No da tiempo apenas para digerir bien las victorias y eso que el triunfo del Valencia CF en el último partido de La Liga más los resultados negativos de los inmediatos seguidores ponen la Champions League un poquito más cerca. Pero eso lo comentaremos después. Ahora toca hablar de la Copa del Rey y de la visita de la Unión Deportiva.

Este partido de Copa es un duelo interesante pero tiene también su parte de trampa. De entrada yo les daría la ocasión de jugar a los teóricos titulares para que encarrilen pronto la eliminatoria y, si hay que descansar, que descansen después. Es decir, vamos a jugar bien desde el principio, como hicimos en Gran Canaria en la segunda parte, y luego ya sin prisas y con la eliminatoria resuelta ir dando descanso a esos jugadores que resultan fundamentales para el equipo. En resumen, hagamos justamente lo contrario de lo que hicimos en el partifdo jugado en Gran Canaria. Primero resolvemos y luego si eso nos pegamos una cabezadita. Al fin y al cabo el equipo de Paco Jémez debería olvidarse de la Copa y ponerse desde ya a trabajar para sumar puntos en la Liga. Es el colista y viene de perder además en el último encuentro en casa ante el Eibar (1-2), lo que les coloca ya a cinco puntos de la salvación, un panorama suficientemente preocupante como para no perder el tiempo en la Copa, algo todavía más evidente si el rival que tienes enfrente es el tercero en la Liga y resuelve pronto la eliminatoria. Para mi no existe ninguna duda. Primero ´matamos´ el duelo y luego nos echamos a dormir, pero nunca al revés.

Los tres perseguidores

Miren, yo doy por hecho que esta Liga ya tiene dueño y que ese dueño no es otro que el Fútbol Club Barcelona. Ahora bien, hablando de la clasificación y de la victoria por la mínima del Valencia ante el Girona, existe un dato que resulta más que esperanzador para el equipo de Marcelino. El tema es sencillo. El Valencia CF camina tranquilamente tercero en la tabla con 37 puntos y en estos momentos tiene al Real Madrid a cinco puntos de distancia –y ya les digo yo que están pensando en la Champions League y no en una Liga que ya dan por perdida–, al Sevilla a ocho puntos por debajo y al Villarreal a nueve de distancia. Eso significa que la victoria por la mínima del Valencia ante el Girona tuvo una rentabilidad tremenda. El Valencia, desde luego, huele a Europa la próxima campaña de forma indisimulada. Y eso significa, al margen de posibles fichajes, que el equipo debe digerirlo y jugar los partidos que vienen con la seguridad de la ventaja que llevan. Y eso, claro, también me sirve para mi teoría en la Copa del Rey. Hoy toca resolver la eloiminatoria lo antes posible y luego pensar en la Liga y en la gran ventaja que hemos tomado sobre nuestros rivales.

Y lo de Vietto

El primer fichaje del Valencia ya está aquí e incluso tuvo la ocasión de jugar unos minutos ante el Girona. Vietto es un delantero interesante que justamente cuando más ha rendido en el fútbol español es cuando hizo acto de presencia en un Villarreal que entonces entrenaba Marcelino García Toral. Por eso yo estoy esperanzado, espero, de que Vietto vuelva a ser el Vietto de entonces y nos sorprenda bajo el mandato de Marcelino. Si conseguimos eso, si conseguimos que Vietto vuelva a ser el gran Vietto, el Valencia habrá dado un paso de gigante.

