Aún van a pasar muchas cosas

El balance de esta primera semana es positivo. El año pasado estábamos aquí mismo en Bolivia a una hora y quince minutos de la cabeza. Es cierto que perder 27 minutos el tercer día no es algo que planeas. Y sinceramente me esperaba más dificultad para poder mantener el ritmo de carrera, pero me he sentido bien, cómodo, pese a todo, y eso es importante. El objetivo desde este sábado es intentar recuperar tiempo. Sabemos que aún queda mucha carrera, van a a pasar cosas. Queda el Salar de Uyuni. Y habrá situaciones en cada etapa, por lo que tendré que buscar la mejor opción para recortar tiempo en las jornadas que quedan por Bolivia y Argentina.