Tornem a donar por

Bona setmana i millor entrada d´any per al València CF. A la gran victòria del dissabte passat davant el Girona, cal afegir la brillant classificació per a quarts de final en la copa del Rei. Si afegim les noves incorporacions del mercat hivernal, podem afirmar que tenim un equip competitiu que pot aspirar a tot sense por. Però anem per parts: en primer lloc, cal destacar el partidàs de Vietto i el seu hat-trick, que ens ha tapat la boca, a mi el primer. A més, li dóna la raó a un Marcelino que sembla que estiga tocat amb una vareta màgica i que ha fet reviscolar un jugador condemnat a l´ostracisme que portava més d´un any sense marcar un gol. Un jugador molt dinàmic, que sap conduir el baló, perfecte per al joc que planteja l´entrenador. Realment, és un reforç de luxe que segur ens aporta un plus en atac.

Per altra banda, hem de destacar també la grandíssima victòria davant el Girona, ja que el València CF demostrà que no vol abaixar-se del cavall de la Champions league, amb un Guedes descomunal. Però que bo és eixe xaval! Senyor Peter Lim, fitxe a Guedes ja, no tinga por d´apostar per un futbolista que, si tot va bé, té pinta de crack mundial.

Açò no para, i el dijous passat es presentà a Paterna el desitjat mig centre defensiu, que venim reclamant des de principi de temporada. L´elegit ha sigut Coquelin, a qui l´afició no coneix molt, però si l´ha triat Marcelino, no hi ha res més a dir, segur que li trau rendiment. La veritat és que amb eixes dos incorporacions, no hi ha dubtes que el València CF és un equip més poderós i competitiu. És nota que l´entrenador asturià és ambiciós i que no es para en palles perquè és un paio guanyador. El que tant ens feia falta, per cert.

Tornant a la realitat, hui juguem a Riazor davant el Deportivo de la Corunya, i vist com està l´equip, no tinc dubte que anem a per la victòria. Tres punts que sumarien una xifra redoneta de 40 punts en la primera volta. Senzillament ´acollonant´, una trajectòria per a seguir somiant que tot és possible. Segurament, el Depor no ho ficarà gens fàcil i més jugant a casa. Els últims ´partits´ que el València CF ha jugat fora, l´equip no ha estat fi i ha patit en excés la falta de concentració en els gols encaixats, però segur que Marcelino ha pres nota dels errors i confiarem amb la bona dinàmica dels últims ´partits´.



Me il·lusiona la Copa

Per últim, l´eliminatòria de quarts de final de la copa del Rei. Ens ha tocat l´Alavés, un rival molt assequible per a plantar-nos en semifinals. La copa torna a il·lusionar, per tant, cal anar a per totes i no especular. Probablement, si res no falla, ens jugarem la semifinal davant el Barça o algun dels dos de Madrid, i això són paraules majors. El que tinc clar és que al València CF no el volen ni en pintura (això em deia un aficionat al Barça), serà perquè ens tenen por. Amunt i a pel Depor.



