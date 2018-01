Los dolores son soportables

Hemos salido a intentar aguantar la etapa con el dolor en la rodilla, y hemos salvado el día de la mejor manera, con un pequeño susto pero perdiendo poco tiempo y manteniéndome en el top-5 de la general.

Pasé la noche del sábado por los médicos y me han dicho que no hay nada roto, pero que tengo algo de líquido dentro de la rodilla izquierda. Pienso que los dolores se podrán soportar, y además la decisión de la organización de anular la etapa 9 de este lunes, aunque sean 300 km menos para recortar tiempo, nos vendrá bien para recuperar no solo la rodilla, sino también la mano con la ayuda de mi fisio. Si el físico aguanta tendremos opciones en las etapas de Argentina para recuperar tiempo.