Estrategia para la semana

Descabezados

Había uno que en ocasiones veía muertos. Yo, en ocasiones, veo canarios. Nos hemos enfrentado demasiado esta temporada, y nos han pillado el truco. El muerto estaba vivo. Los detenían el orgullo herido, tras la paliza dely la eliminación copera. El guión estaba claro antes de empezar. Sabíamos que saldrían al campo a morder. Pelearon más, presionaron más, era imposible trenzar jugadas. Aun así, por sus limitaciones, en la primera parte llegamos con tantas posibilidades que teníamos que habernos ido al descanso 0-3. Pero esto es como en las películas. Ya sabemos lo que va a pasar. Uno va a cargarse al otro, pero éste último gana tiempo con preguntas ridículas ("Esto es lo que querías, ¿verdad?", "¿Desde cuando sabías que te seguía?", etc.), y el que tiene que disparar, en vez de hacerlo, ¡se pone a contestarle!

Pues algo así hicimos. Teníamos al rival contra las cuerdas, pero nos fuimos al descanso empatados, y en la segunda parte salimos empanados. No estoy de acuerdo con esas opiniones que dicen que el Valencia CF fue muy superior. Para mí, la UD nos puso en nuestro sitio. La culpa no es del rival. Es nuestra. Jugamos a trompicones, un mal endémico desde hace años en este equipo. Leí críticas en twitter a Parejo en el partido de ida de Copa contra el Alavés. Pues nada, nada. Ahí tenéis el equipo sin el capitán al mando. Neto superado, Montoya sufriendo, los centrales en su show, Lato sacando cubos, Maksimovic en medio del lío, Kondogbia sin dar abasto y sin noticias de Coquelin, Nacho Gil bien i avant, Rodrigo impreciso, Santi Mina una de cal y otra de arena, y para terminar Marcelino desatinado.



Alineación

Lo de los cambios es para hacérnoslo mirar. El míster plantea los partidos con acierto casi siempre, pero los cambios no siempre son para bien. El sábado acabamos con Guedes, Zaza y Vietto tarde y mal, arremolinados y sin ocasiones. Si pones mucha pólvora en el petardo, pero no hay mecha en el centro del campo que arrime la chispa, no hay mascletá. Yo no puedo criticar la alineación. Que no saque el once de gala era algo que, si le salía bien, nos pegaba un chute de moral sin paliativos. Seamos sinceros, contra el colista y tras el correctivo de la Copa, era tentador reservarse fuelle para el partido de Álava. Era perfectamente viable. Pero la cuadrilla del insigne Jonathan Viera (¡qué jugador!, ¿por qué se nos fue? ¡Cinco goles al Valencia en seis partidos!) nos dieron un guantazo de realidad.



Gritos

Lo de Gabriel tiene su miga. El balón le da en la mano. Cierto que es involuntario. Cierto que podría no haberse pitado. Pero los gritos a Munuera parecían un ataque de enajenación mental transitoria, que al árbitro le vinieron muy bien para empezar a sacar tarjetas como si fuera un duelo bajo el sol. ¿Qué a otros centrales de cuyos nombres no quiero acordarme jamás les sacarían tarjeta en similares condiciones? ¡Pues claro que no! Pero Gabriel no tiene la prensa necesaria. Y a lo mejor tampoco la ´grasia´ para hacerlo. Coincido con Marcelino en que no conozco precedente de árbitro que se retracte. Imagina: "Uy, gracias por vociferarme, tienes razón, no es penalti, o sea, es mano separada del cuerpo pero no querías, claro, nada, nada... Pelillos a la mar, sigan jugando. ¡Gracias por los gritos!".



Desquiciados

Un error. Eso sí, una vez el árbitro ha desenfundado, es responsabilidad de todo el grupo arreglar el desaguisado. Sobre todo no ponerse nerviosos. ¡Quedaba un mundo! Tenemos que querernos más a nosotros mismos. Este equipo tiene que saber que, con diez, puede remontar perfectamente el resultado contra Las Palmas en media hora. Sigo echando de menos un Ayala. Un Arias. Un Carboni. Un tipo que se coma al árbitro (pero sabiendo hacerlo), que marque su territorio con una falta a tiempo si es necesario, que mantenga la calma y transmita tranquilidad a los suyos pero desquicie al rival. Que sepa protestar, presionar, pedir la tarjeta amarilla al rival. En resumen: un estratega. Porque sin ese estratega, los que acabamos desquiciados somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos buenos chicos. Y a ese perfil es más fácil pitarle.



Semana grande

El respeto se gana desde la institución. Datos. UD Las Palmas: 19 faltas, 2 amarillas. Valencia CF: 15 faltas, 9 amarillas y 2 rojas. El sábado se empezó a jugar el partido contra el Real Madrid. Recibir en Mestalla al equipo de la galaxia sin centrales es un regalo de Reyes en diferido para los blancos. Y lo peor es que la culpa es nuestra. Por ello, el partido en Mendizorroza es importantísimo. Ganar, clasificarse es esencial para que el sábado el equipo se lo crea. Esta semana es crucial. En fútbol no hay rival pequeño y hay que salir a morir al campo. Bueno, pues ahora los jugadores deben estar convencidos de lo buenos que son. Porque lo son. Deben transformarse en máquinas de ganar. Ya lo dijo un sabio: «"Ganar, ganar y ganar". Después, ya habrá tiempo de pensar.

