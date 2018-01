Pensemos solo en el Alavés

Este miércoles tenemos un partidazo. Nos jugamos el pase a semifinales de la Copa y estoy convencido de que Marcelino se va a dejar de hacer rotaciones extrañas para centrarse en sacar el mejor equipo posible. A priori el Valencia es el claro favorito para pasar a la siguiente fase y además parte con ventaja en el marcador, mínima ventaja pero ventaja al fin y al cabo. El asunto en sencillo, si juegan los que tienen que jugar y ponemos la misma intensidad y concentración que en los primeros partidos de esta Liga, el pase a semifinales no debe suponer ningún problema. Es cierto que tras la derrota ante la Unión Deportiva en Las Palmas nos inundan las dudas y los nervios por saber qué puede pasar en esta eliminatoria. Pero no olvidemos que somos el Valencia y a priori somos un equipo muy superior al Deportivo Alavés. Si hacemos todo normal yo me veo en semifinales. Abracemos pues esa normalidad.

Ejemplo del Leganés

Bien, el Deportivo Alavés es un equipo con serios problemas en la Liga que ha mejorado notablemente sus prestaciones con Abelardo en el banquillo. Pero llega de empatar en la Liga contra el Leganés –apuradamente– y con un resultado parecido el Valencia CF estaría en semifinales. Lo único que hay que esperar es que Marcelino saque el mejor once que pueda poner en juego porque lo que está en juego es seguir adelante en la Copa. Miren, decía que tras la derrota ante la Unión Deportiva en el partido del sábado a todos los valencianistas del mundo mundial les han entrado un montón de dudas pensando en el momento que atraviesa este equipo. Pero quitémoslas. Borremos todas esas dudas, creamos en este equipo y pensemos que estamos tan solo a un paso de meternos en semifinales... Todo lo que sea no perder puede valer para conseguir este objetivo y a mí estar en semifinales de la Copa del Rey sí que me motiva.

Sensaciones

El Valencia CF ahora mismo tiene una clara misión por delante y para ello es necesario que tanto en juego como resultados vuelva a ser ese Valencia que fue a principios de temporada. Es mas, considero que en el duelo de mañana el principal enemigo del Valencia es el propio Valencia. En Mestalla el equipo de Marcelino concedió demasiado y dio al rival más expectativas de las que esperábamos de cara a la vuelta, por eso todo apunta a que habrá que sufrir y pelear mucho para estar en el sorteo, con una salvedad. Estoy convencido de que, si los dos equipos dan el cien por cien, el que estará en semifinales será el Valencia CF. El pase a semifinales de Copa es un premio para cualquier equipo pero requiere un esfuerzo importante por parte de todos y cada uno.

Y el Madrid

Y ojo, ahora solo pienso en la Copa y me olvido totalmente de la Liga. Pasemos la eliminatoria y luego pensemos en la Liga y en la visita del Real Madrid... pero solo luego. A mi ahora no me preocupan los expulsados ni la última goleada del Madrid. Pienso solo en el Alavés y creo que el Valencia debe oponer el mejor equipo posible para pasar a semifinales. Y luego sí, luego pensaremos en el partidazo contra el Madrid en Mestalla. Un Valencia-Madrid es es mucho, pero la Copa es la Copa.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.