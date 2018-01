Jaume salva a Marcelino

Lo de Marcelino

Ganó. Ganó la cantera delluchando contra otro canterano del. Jaume se impuso a Sivera desde el punto fatídico y eso bastó para pasar a semifinales. Fue un encuentro eléctrico con unque sacó los colores al Valencia. Los de, muy distanciados del conjunto vitoriano en el campeonato de Liga, no fueron ni de largo el equipo que todos suponemos que debe ser. No jugaron a casi nada y estuvieron a un paso de caer eliminados. Endeben andar muy tristes y no me extraña para nada. El Deportivo, por balance, fue mejor que elen los dos partidos. Pero el fútbol es así y esta vez se puso de lado del equipo más grande. El Valencia CF pasa a semifinales de la

Miren, después de la vergüenza del Valencia CF ante la Unión Deportiva Las Palmas yo pensaba que ayer íbamos a asistir a un partido distinto en toda regla y a otra forma de plantearlo por parte de Marcelino. Pero me equivoqué. El Valencia aguantó como pudo los empujones de los de Abelardo y poco o casi nada puso a su favor para hacer de esta eliminatoria un trago más normal. El Deportivo Alavés, logicamente, acabó agotado dado su esfuerzo y por ahí el Valencia sí fue un poquito mejor que los locales. Pero poco más. Nos alegramos por estar en semifinales por derecho propio –bueno, por derecho fundamentalmente de Jaume– pero comenzamos a estar asustados por el bajón en el rendimiento de este Valencia CF.



Los dos delanteros

Uno tiene fama de goleador y en teoría es nuestro hombre más importante arriba. Hablo de Simone Zaza y hablo también de sus últimos y lamentables partidos. Zaza apenas existe y ni siquiera da muestras de tener ese carácter bronco y copero que tanto gusta a la afición del Valencia. Y sí, el otro se llama Vietto y forma pareja con Zaza en el teórico once titular. Y no, Vietto estuvo ausente durante casi todo el encuentro y su contribución fue francamente pobre. Ambos, Zaza y Vietto, fueron superados en rendimiento de una forma incontestable por Rodrigo y Mina. Es más, para mí, al margen de que saltaron al campo como reservas y por lo tanto los rivales ya andaban cmás fatigados, son en estos momentos los dos delanteros más en forma del equipo. Zaza está como ausente y Vietto desaparecido desde su hat-trick. Rodrigo y Mina ponen más ganas y empuje. Así son las cosas.



Lo que queda

Ahora los jugadores se han pegado una paliza épica para seguir en la Copa y están a la espera de partidos muy comprometidos en la Liga. De entrada la visita del Real Madrid este próximo sábado invita a pensar que será muy necesario ver otro el Valencia sobre el campo. Tendremos problemas en defensa y algún desborde físico, pero yo espero que los de Marcelino me ofrezcan ante el Madrid lo que yo no vi en los últimos partidos en cuanto a intensidad y fútbol. Quiero ver otra cosa y sentirme de forma diferente. Ayer disfruté con Jaume y la épica tanda de penaltis, pero ese asunto es pobre si te sientes del Valencia CF y sabes que un Valencia digno es muy superior al Deportivo Alavés. Insisto, hay muchas cosas que mejorar y yo por ahí apunto a Marcelino. Y sí, mi enhorabuen a Jaume, un tipo de la casa que se lo merece.

