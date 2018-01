Açò és Mestalla!

Dissabte passat, 20:45 hores de la nit, em trobe expectant amb elperquè té la possibilitat d´empardar amb l´i ficar-se segon en la classificació lliguera. El mateix dissabte, 22:45 hores, me´n vaig a casa a plorar, més calent que una mona, zero punts i la pilota ´encalà´. És curiós, però, en la temporada actual, cada vegada que les circumstàncies són favorables alperquè alguns dels seus rivals més directes entropressen, i té davant un encontre assequible per a guanyar els tres punts i traure distància, fica la gamba i va tot per l´aire.. Sincerament, després de vore tot el que va passar en eixe ´partit´, haguera sigut preferible que el València CF s´haguera quedat en casa, estalviant-se el viatge i regalar els tres punts a l´equip contrari, perquè la collita va ser ´d´aquella manera´;, que ens deixen sense centrals per al partidàs de esta nit i el més dolorós, una derrota davant l´últim classificat en la lliga, que frena de colp, la il·lusió d´una afició que no mereixia eixe resultat.

Dimecres passat, 19 hores de la vesprada, em trobe expectant amb el València CF perquè te la possibilitat de classificar-se per a semifinals de la copa del Rei, davant un rival assequible, com és l´Alavés de Vitòria. A les 21:15 hores (aproximadament) estic a punt de buscar un desfibril·lador perquè l´atac al cor és imminent. Quina manera de patir! Parlant clar, el València CF va fer un encontre desesperant, molt fluix, ple d´imprecisions indignes d´un equip de primer nivell. No nugava ni tres passades seguides, donant-li vida a un gran Alavés, que va ficar tota la carn al foc i s´emportà la victòria en l´encontre. Al final i en la ´tómbola´ dels penals, el València CF es classificà per a semifinals, però la sensació que va deixar l´equip va ser preocupant. El ´baixò´ de joc és una realitat i cal estar atents a corregir allò que no està funcionant. Però, per fi, celebrem la classificació, això sí, agònica, que ens torna a situar en el ´bombo´ del sorteig de semifinals de la copa del Rei, on la providència ens ha emparellat amb el Barça, altre nano a patir de valent, però això és el que hi ha. Enfrontament de luxe.

Hui ens visita el ´Real Meseta´ com li agrada dir a Carlos Bosch. Ja teníem ganes que el Valencia CF s´enfrontara a un equip ´top´ i demostrar que realment és capaç de plantar cara i donar el nivell que ha mostrat al llarg de la temporada. Bona oportunitat per a retrobar-se amb l´afició i oferir-nos un bon ´partit´i, per què no? Una victòria. El Reial Madrid vindrà calent d´orella, per la ´cacauà´ que va fer en copa davant el Leganés i serà un rival més perillós, si cal, però, xé tu! Açò és Mestalla i ací no ens arronsem davant ningú i menys davant el R. Madrid. Amunt!

Estic convençut que el millor reforç que podem tindre és la recuperació de Soler i Murillo i, sobretot, serà clau no tindre més lesionats.



