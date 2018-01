De vuelta al agujero

Se presentaba en Mestalla un Madrid depresivo, una sombra del equipazo que deslumbró el curso pasado, un entrenador más que cuestionado y una tripleta atacante, la ínclita BBC, en un estado de forma deplorable. Nada de lo que hizo ayer, salvo el resultado obtenido, pone en cuestión una sola de esas crudas realidades. Antes bien, subraya con crueldad la profundidad de la crisis en las que se halla sumido el Valencia. Inoperante en las dos áreas, lo de ayer fue una vulgar fotocopia con la tinta corrida del equipo que nos había engañado a todos, un recital de quiero y no puedo aderezado con errores individuales de futbolistas que no son capaces de dar la talla. Si eso es lo que nos espera de aquí en adelante, creo que es hora de que replanteemos nuestras expectativas muy seriamente.

Marcelino salió a no perder. La inclusión de Gayà, se supone que para contener las subidas de Carvajal, inutilizaba automáticamente todo el frente izquierdo del ataque. Lo del alicantino en cuanto se acerca al área es para llorar, impropio de un futbolista de primera división por lo contumaz en su inoperancia. Hay cosas, como meter un bendito balón al área, que, entrenando, mejoran, pero este chico parece que no lo cree necesario. Carvajal no tuvo peso, pero no tuvo un solo agobio. Desaparecido uno de los flancos, la partida se trasladó al otro lado. Con consecuencias devastadoras porque por ahí sigue defendiendo los colores del Valencia, aunque parezca mentira, Montoya. Lo de este chico es propio de un expediente X. Que su entrenador lo siga utilizando, inaudito. A su habitual repertorio de faltas innecesarias, despistes a su espalda y pasividad defensiva, ayer sumó un penalti sobre Ronaldo francamente evitable, otro sobre Benzema que debería conllevar un severísimo correctivo financiero y una contemplación en el gol de Marcelo que ya nos conduce a la risa. Si de verdad en los juveniles el Valencia no dispone de un chico mejor que Montoya, lo mejor es desmantelar todas las divisiones inferiores con absoluta urgencia. El gasto no tiene ninguna justificación.

El Madrid es un barco con el fondo repleto de boquetes. Entre los tres que juegan en el medio intentan salvar las vías de agua como pueden, pero no les alcanza. En los buenos tiempos, las carreras de Bale y Cristiano desfondaban a los rivales que, temerosos, guardaban la cueva. Hoy la BBC se arrastra lastimosamente, reserva su parco depósito para alguna carrerita aislada y responde con extremada lentitud allí donde antaño percutía como un relámpago. Si a eso le añadimos que la pareja Ramos-Pepe ha pasado a la historia y Marcelo es un turista yanqui fondón paseando por la Fontana de Trevi, entenderemos por qué están cómo están. Bueno, pues ante eso el Valencia le puso interés y no mucho más. En la primera parte, Montoya fue capaz de sacar a sus compañeros del partido, dejando que Modric y Kroos gobernaran con cierta comodidad las cosas. Más tarde, cuando el Madrid se vino físicamente abajo, Parejo y Kondogbia tomaron el mando, achucharon, volcaron por momentos el campo hacia el área de Navas, pero el tico no tuvo que hacer una sola intervención de mérito. Todo espuma y nada de cerveza. Disparos desde fuera, centros al área impropios de la categoría, pérdidas de balón incomprensibles. Empujar y empujar sin otro argumento que la endeblez del rival.

Visto lo visto, cuesta pensar que todavía haya gente que diga que Rodrigo está en algún tipo de forma. Cuesta imaginar que Zaza sólo esté para jugar quince minutos ante el Real Madrid y que Pereira haya estado no sé cuántos partidos sin aparecer. El buen Valencia se basó, volvemos a insistir, en un once previsible, sin inventos ni ataques de entrenador. Aquí estamos asistiendo a un desmoronamiento histórico y parece que no pasa nada. Se ponen excusas, una tras otra, y se trampea la crisis ganándole de chiripa una eliminatoria al Alavés.

Y un último apunte sobre Neto. Van a seguir leyendo y escuchando que el Valencia tiene un gran portero en Neto. Puede ser así. Hay gente que cree que Renan, otro brasileño, era un grandísimo arquero, un referente. Aquí se ha dicho y se mantiene que Neto es un portero del montón, que para lo parable, apenas detiene lo extraordinario y falla clamorosamente en las grandes ocasiones. Ayer se volvió a comer dos goles. Unos tienen en el recuerdo a Renan y otros tenemos a Cañizares. Cuestión de matices.