La vergüenza del Barcelona

No lo pensaba hacer en mi vida. Es más, mi idea como periodista era centrarme solo como tal, sin entrar en el tradicional linchamiento de los árbitros que se suele dar por ahí. Pero no. Hoy estoy indignado y pensando en el partido de ida de Copa del Rey de pasado mañana. Me olvido del Madrid, aunque también me tiene mosqueado, y me centro en el indigno robo que el árbitro le pegó al Deportivo Alavés en el Camp Nou. Y no. Eso no se hace y si se hace es preciso denunciarlo. Al Deportivo Alavés le marcó Piqué –ojo, digo Piqué, no Suarez, que el gol lo marcó Piqué con el brazo– el empate a uno y luego Messi transformó un libre directo con su magia habitual pero la realidad nos indica que Alcácer, objeto de la falta, venía de una clarísimo fuera de juego. Y sí, por último cabe señalar el clarísimo penalti de Umtiti cortando un disparo a puerta con unas manos descomunales que no vio el árbitro, o no le dio la gana verlo. Y así queda la cosa. El Barcelona sumó los tres puntos y para mí sumó otros tres puntos de desvergüenza e innecesarios.

Lo que me preocupa

Y sí, estoy más con el Deportivo Alavés pero indudablemente soy valenciano y del Valencia y me da miedo que cosas semejantes puedan pasar en la Copa del Rey pasado mañana. Es hora de denunciarlo, de que nos oigan en Madrid y en Barcelona y de que los árbitros piten con cierta justicia sin apoyar a los dos clubes con mayor presupuesto y con mayor fuerza entre los estamentos oficiales. Ya está bien. Robos semejantes dan miedo. Y más miedo todavía si tienes que jugar contra un enorme Fútbol Club Barcelona el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Camp Nou. Miren, sacar un resultado que te haga pensar que sí es posible pasar a la final ya resulta complicado de por sí. Pero si a eso le añadimos un árbitro justiciero como el del domingo la cosa ya parece imposible. Recuerden: ese árbitro que le regaló lamentablemente el triunfo al Barcelona fue el que se ´comió´ el gol de Messi en Mestalla. ¿Quiso compensar? El hecho es que compensó de forma vergonzante. El domingo lo sufrió el Alavés... ojalá no le pase lo mismo al Valencia CF.

El regreso de Soler

Por otro lado les voy a ser franco. Parejo está jugando a un nivel espectacular pero a mí me parece fundamental contar con Soler para medirnos al Barça. Miren, el tema es muy simple. Con Soler jugando en banda derecha sin tener por detrás a Montoya, que está francamente flojo, el Valencia dará un paso de gigante para poner en aprietos a un poderosísimo Barça. Frenar a Jordi Alba y su conexión permanente con Messi debe ser un objetivo importante de los de Marcelino. Y sí, con Soler e incluso con Soler y con Vezo el Valencia ganará en entidad. Y vale, puede que Soler todavía no esté al cien por cien, pero pase lo que pase si él es titular lo hará mejor que Guedes jugando en esa posición. Es cierto que Guedes tenía una serie de problemas y por eso fue cambiado ante el Real Madrid. Pero no es menos cierto que Guedes no puede jugar nunca a la derecha, lo suyo es actuar en la zona izquierda y si puede ser recuperando su buen sentido del fútbol de hace unas cuantas jornadas, que últimamente parece que lo tiene perdido, y eso es preocupante.

Y lo de las entradas

Y sí, sacar un buen resultado del Camp Nou parece un objetivo complicado, pero si lo conseguimos habremos dado un paso de gigante. Pero me preocupa una cosa. El Valencia ha metido la pata con el precio de las entradas para el partido de vuelta. El error ha sido enorme y por eso Murthy se ha ganado la repulsa de los valencianistas. Había que rectificar y lo ha hecho.

