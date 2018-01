Se han dormido con el lateral

El Valencia CF encara el último día de de enero con la lupa puesta en el mercado y buscando un lateral derecho que suba el nivel que está mostrando el catalán Montoya y pendiente por si Nacho Vidal o Maksimovic presentan alguna propuesta para salir cedidos hasta final de curso. Hablando con sinceridad, creo que el Valencia CF llega tarde al mercado para traer un buen lateral derecho y no alcanzo a entender porqué se han dormido tanto con ese fichaje sabiendo como sabían en la entidad que rescatar a Cancelo del Inter iba a ser casi imposible, porque Spalletti dijo no con rotundidad desde mediados de diciembre.

Seguramente, el problema del famoso FPF y lo mucho que encajaba en la plantilla el portugués por su conocimiento del club, idioma y Liga han hecho que se haya esperado al máximo por él, pero la realidad es que ninguna de las primeras opciones que convencen a los técnicos podían venir ahora ya que se decidió invertir en Coquelin y no en el lateral. El club tenía un remanente en caja que utilizó para cerrar el fichaje del francés y eso ha impedido que se pudiera hacer ofertas por laterales interesantes que salían de sus clubes por entre 8 y 10 millones. Esa apuesta en el centro del campo hará que este último día de enero el club decida si quiere un parche que no convence, que es lo que ofrece el mercado ahora, o si espera hasta verano para reforzar la posición más débil de la plantilla. La alternativa de que el dueño autorice un nuevo desembolso me parece impensable después de Vietto y Coquelin.

Muy complicado

A última hora de este martes, fuentes solventes del Valencia CF afirmaban que lo más probable era que no llegara el deseado fichaje en el lateral pese a reconocer también que era necesario. Es decir, tratarán de fichar hasta ultima hora pero lo harán a sabiendas de que será muy complicado encontrar lo que quieren. Venga lateral o no este miércoles, la realidad es que los últimos resultados ligueros han encendido las alarmas en el club porque por primera vez en meses el equipo se ve amenazado por el quinto clasificado y eso era algo que no querían que ocurriera y para lo que se reforzó con mucha rapidez el equipo a inicios de enero. El bajón del equipo ha coincidido con la Copa del Rey y ahora el equipo irá a muerte a por el Barcelona para intentar jugar la final de la Copa diez años después. Eso sí, era evidente que con una plantilla tan corta el esfuerzo en Copa se pagaría en Liga y eso se sabía de sobra en la entidad, pero ahora que el quinto se ve tan cerca han entrado las dudas.

Champions

Pase lo que pase en la Copa y pase lo que pase en el Metropolitano, el equipo encarará los últimos tres meses y medio de competición en una situación de privilegio para lograr el gran objetivo del curso, entrar en la Champions League. Si por el camino hay título de Copa, lo celebraremos a lo grande, pero si no lo hay que nadie pierda de vista que el camino para volver a pelear por títulos pasa por subirse al último tren económico que sería para este Valencia CF jugar la Champions. Por eso, no entiendo que Lim no haya entendido o Mateu no haya sabido hacerle entender al asiático que quizá era preferible invertir algo más de dinero en este enero para apuntalar el equipo a poner en riesgo la clasificación para la máxima competición europea. Fichar no garantiza nada, pero creo que en este caso haber amarrado algo más hubiera dado más opciones a un técnico, Marcelino, que ha hecho casi un milagro construyendo un equipo tan competitivo en apenas unos meses.

Maksimovic

Teniendo en cuenta que considero la plantilla corta y sabiendo lo que se jugará el Valencia CF en los próximos meses, consideraría un error absoluto darle salida a Maksimovic. El serbio se ha ganado su sitio y ha demostrado que siempre cumple y además en varias posiciones. Nemanja es ese jugador que todos los entrenadores quieren en su plantilla: Disciplinado, competitivo, buen compañero, no protesta si no juega y cuando juega siempre cumple. A su edad y con ritmo creo que será un futbolista interesante para el club y para los próximos tres meses y medio vendría muy bien tenerlo siempre listo. Para ayudar a otro club a cumplir su objetivo, que ayude al Valencia CF jugando mucho o poco.