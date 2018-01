Si el Madrid cayó ante el Leganés...

Hoy me resulta del todo imposible pensar en otra cosa que no sea el partido de mañana contra el Barça. A priori se que si hacemos una encuesta entre todos los aficionados al fútbol de España sobre quién es el favorito de esta eliminatoria tengo claro que el favorito indiscutible es el equipo de Valverde que camina por la Liga con una autoridad fuera de lo común. ¿Y? Pues que sí, que la gente tiene en principio razón. Ahora bien, estamos hablando de fútbol y yo desde que tengo uso de razón he contado innumerables gestas de los equipos que no son favoritos. Vale, sí, está claro que el favorito es el Barça y que el Valencia figura como víctima propiciatoria para caer en semifinales de la Copa del Rey. Pero ojo, la magia del fútbol raside en lo imprevisible y en la capacidad de sorpresa que puede esconder una eliminatoria de Copa. Y yo me aferro a ella. Me aferro a esa posibilidad y a la capacidad que encierra el fútbol para sorprenderme de forma inequívoca. Por esa razón aguardo con un montón de nervios y un montón más de optimismo y esperanza esa eliminatoria que tiene que empezar mañana mismo. En el fútbol, recuérdenlo para siempre jamás, todo es posible y su magia reside precisamente en todo lo imprevisible que encierra, que francamente es mucho.

Un ejemplo evidente

Miren, sobre el caso y sobre las posibilidades de que se produzca la sorpresa tenemos un ejemplo a la vuelta de la esquina que nos sirve de forma descarada para hacer de nuestro análisis una realidad concreta. El fútbol evidentemente es un deporte repleto de sopresas y de grandes gestas que lo convierten es sorprendente y magnífico. El ejemplo es claro. Pensemos en la eliminatoria de cuartos de final que tuvo el Leganés frente al Real Madrid. Seguramente no existía ni una sola quiniela que colocara al Leganés en condición de favorito para eliminar al Real Madrid, pero eso sucedió y puede volver a suceder ahora con el Valencia en semifinales.

La fuerza de creer

En el fútbol como en la propia vida muchas cosas se consiguen por el mero hecho de creer en ellas y de luchar por ellas. Vale, sí, es difícil, pero las grandes gestas en el fútbol sí existen y el Valencia es un claro candidato a que eso suceda. Al fin y al cabo la temporada que está llevando a cabo el Barcelona es demasiado limpia y rotunda para que suceda sin ninguna excepción a lo largo de toda una temporada. Y sí, yo me quedo con algo evidente. Poder, podemos. Y solo por la razón de poder aunque sea una razón pequeñita es por lo que el fútbol arrastra miles de seguidores por todo el mundo. Recuerden, el Leganés eliminó al Madrid y eso es más sorprendente que el Valencia deje en la cuneta al Barça. Yo sí creo... y eso me basta. Es suficiente.

