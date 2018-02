Yo voto por un empatito

La pasión del morbo

No lo voy a poner difícil y voy a ir directo al grano. Obviamente pienso en el partido de esta noche ante el FC Barcelona y no paro de darle vueltas a la cabeza. Por un lado me viene el periodista que se lo sabe todo en esto del fútbol y pienso en una derrota contundente, de esas que te quitan la ilusión de golpe y porrazo. Pero al margen de periodista también soy aficionado del Valencia y, qué quieren que les diga, llevo pensando en el partido de hoy yo no sé ni desde hace cuanto tiempo. Y el periodista me dice que no, que no me haga ilusiones y que dé la eliminatoria por perdida. Pero luego está el otro yo, el que tiene una bufanda antigüa de esas que dimos en SUPER hace un montón de años, y que cada vez que juega elhace un pequeño regate al Bau profesional y se anuda al cuello esa bufanda animando al Valencia. ¿Y? Pues que tengo algún familiar que es del Barça y que está súper orgulloso de tener a su equipo invicto. Y sí, juntando ambas corrientes, juntando al Bau valencianista y a sus familiares del Barça, he llegado a una conclusión que seguro que es buena para todos. ¿Solución? Pues oigan, sí, una solución modesta pero que a mi otro yo le viene de perlas para salir del paso sin necesidad de pensar que me voy a llevar un desengaño de tres pares de narices. El tema es sencillo. Firmamos entre todos los familiares un empatito para esta noche y en principio debemos salir todos contentos. Yo, obviamente, porque ese empatito (que ya puestos lo fimaría con goles, que al fin y al cabo valen doble para el Valencia en caso de empate final) significaría que has visitado elsin caer derrotado, lo que te otorga una mayor presión a tu favor de cara al partido de vuelta en caso también de empate sin goles o con menos goles en el marcador. Y eso es pasar a la gran fnal respetando –por mis otros familiares del Barça– que ellos no caigan derrotados y pierdan esa condición de invictos que les está acompañando durante toda esta campaña. El resumen es sencillo. Ellos invictos en la eliminatoria con ely nosotros en la gran final de la Copa que se vislumbra asequible siempre que esta noche no metan la pata.

Y el tema es sencillo o al menos para mí es sencillo. El Valencia anda con muchos tocados para el duelo de esta noche y el Barça ha aguantado guiado por Valverde para tener a todas sus estrellas disponibles. Así las cosas lo mejor que podemos hacer es confiar en el equipo de Marcelino y que vuelva a demostrar ese poderío que demostró al principio del campeonato. Eso daría puro morbo a este doble enfrentamiento que tiene como recompensa pasar a la gran final de la Copa. Y oigan, ya está bien de tanto Barça y tantas victorias. Ya les toca ofrecer una mala imagen un día de estos. Y aprovecho para decirle al árbitro que no les regale la victoria como hizo su árbitro colega frente al Deportivo Alavés. Con un árbitro así quedaría abortado mi plan de empate como regalo a toda mi familia catalana, y eso sería mucho decir.



El peso de los tocados

Por otra en el Valencia existen un grupo de jugadores tocados justamente en un partido tan importante como este. El Valencia no puede contar con jugadores de tanto peso como Murillo, Kondogbia, Garay y Guedes. Esta noticia, así de entrada, es un golpe bajo para el Valencia y más concretamente para medirse al Barça en su propio campo. Cito las bajas pero también señalo el regreso de Paulista a la lista de convocados, que al fin y al cabo, algo es algo. Así las cosas vamos con un equipo justito pero no hay que bajar la cabeza ni sentirse pesimista. El encuentro será duro y Marcelino tiene sus complicaciones para formar un once que le dé plenas garantías. De todas formas, vamos a por todas. Y amunt!

