Hay que atacar un poquito

No queda otra

No quiero ser gafe ni mirar al futuro con cara de pesimismo. Pienso en el Barça, en el duelo de pasado mañana, y necesito creer que podemos, que vamos a cambiar, que elva a romper con su pésima racha y que todo va a cambiar en el duelo de este jueves. ¿Y? Pues miren, el Barcelona no es el mismo y últimamente saca los resultados de forma muy apurada, pero los consigue. ¿Y el Valencia? Pues con el Valencia mantengo una dura lucha entre lo que quiero y lo que veo. Lo que quiero obviamente es ver a un equipo competitivo que tiene la obligación de ganar al Barça si quiere llegar a la final de la Copa. Y lo que veo es innegable que no es un canto al optimismo más serio y maduro. El, si tenemos en cuenta los resultados de sus últimos cinco envites, ha cosechado cinco derrotas sin apenas marcar goles. En Liga lleva tres ´palos´ seguidos –– y en la Copa estamos en semifinales pero no sin haber cosechado una derrota contra el–solo los penaltis nos permitieron respirar– y otra derrotita por la mínima ante el Barça en esta semifinal que promete ser apasionante. ¿Y? Pues que algo debe cambiar en el Valencia si queremos estar en la gran final y si queremos estar cómodamente en Liga de Campeones la próxima campaña. Ojo, no cuento todo esto en plan negativo como si yo no creyera en este Valencia. En absoluto. Si hago especial mención a todo lo que está ocurriendo últimamente es fundamentalmente para que el Valencia cambie y cambie a partir de ya. Miren, jugar contra el Barça requiere de todos los esfuezos por parte de los jugadores y de un toque de fortuna para que el conjunto blaugrana empiece a perder algún partido. Visto todo así, desde el análisis menos complicado y mas realista, entiendo que es la mejor manera de reaccionar y de jugar un encuentro apasionante contra el. Si somos francos, ellos son los favoritos. El Valencia, eso sí, tiene dos obligaciones fundamentales para seguir adelante. Una es obvia: tiene que ganar el partido. Y la otra es consecuencia de la primera: para ganar un partido debes marcar goles...y especialmente por ahí es por donde debe comenzar a cambiar este equipo. Cinco derrotas seguidas y únicamene tres goles a favor en todos esos partidos obligan a cambiar la forma de jugar.

Deconozco cómo piensa planificar Marcelino este duelo a vida o muerte pero lo que sí encuentro fundamental es que lo planifique pensando que el Valencia debe marcar algún gol. Con uno vamos a la prórroga. Con dos pasamos. Pero si no hacemos daño en ataque al Barça le estaremos invitando a pasar a semifinales casi sin marcharse e uniforme.



Y juega Mestalla

En otro orden de cosas, y quizá en este caso más fundamentales, lo que más esperanza me produce es que el partido de vuelta lo vamos a jugar en un campo que nunca se rinde. Mestalla se juega el pase a la gran final y por ahí sí que estoy convencido que ese dato le puede dar alas a este Valencia que camina lentamente en sus últimos pasos. Mestalla sí que quiere estar en la final y va a dar todos los empujones necesarios para conseguirlo.



¿No estará Piqué?

Pensando simplemente en nuestro rival y su potencia de pantilla, que es importante, el hecho de que pueda venir con una baja fundamental es un dato notable de cara al partido . Piqué, el que da seguridad a su línea defensiva, lo tiene complicado para jugar en Mestalla y eso es un punto a favor para el Valencia. El Barcelona es mucho Barcelona pero sin Piqué es un poquito menos fuerte y eso sería una buena noticia para el Valencia VF.



