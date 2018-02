Un sueño de lo más estimulante

En el mundo del fútbol hay tiempo para casi todo. Sueñas, lloras, te alegras, lo celebras, te deprimes... pero apenas existe tiempo para recrearte en la suerte y disfrutar o padecer unos cuantos días como mandan los cánones. Ahora bien, soñar soñamos todos y luego puede suceder que te acuerdes de lo soñado o que no tengas ni idea de lo que ha sucedido mientras dormías. Pero yo hoy soy de los primeros y me acuerdo perfectamente de todo lo soñado y todo lo soñado tiene mucho que ver con el partido de mañana y especialmente en la gente que se siente del Valencia y vibra como nadie en el viejo coliseo de Mestalla.

Sí, soñé de forma descarada con este Valencia-Barça de mañana y soñé también de forma desordenada en algunas jugadas del pasado que me hicieron disfrutar como un loco en su momento. Estaba en modo permanente ´Valencia-off´ y soñaba de alguna forma en eliminar al Barça de estas semifinales. Y oigan, disfruté un montón y encima me acuerdo de parte de lo soñado. Y una de esas partes no tiene nada que ver con el partido de mañana pero sí que tiene mucho que ver de como difruté yo y de como disfrutó Mestalla. Fue en un Valencia-Real Madrid de hace ya un montón de años. Perdíamos cero a uno y el personal ya se estaba levantando de sus asientos para irse a casa con cara de pocos amigos. En esas, ya al final del partido, empató Fernando en una de esas jugadas típicas de la casa y casi unos instantes después fue Roberto -entonces todavía no era Robert sin la ´o´ final ni por supuesto era el secretario técnico del Barcelona- el que puso el 2-1 en el marcador para júbilo brutal de todos los aficionados del Valencia que se habían quedado hasta el final en el viejo coliseo de Mestalla y que posiblemente no olvidarán jamás en toda su vida. Fue memorable. El Valencia se impuso al Real Madrid casi sobre la misma bocina y todos los valencianistas que asistieron a dicho encuentro no lo podrán olvidar jamás en su vida. Fue memorable.



Me desperté sonriendo

Y sí, ayer me desperté sonriendo y relamiéndome de gusto por el sueño de esas dos jugadas fantásticas. Luego los niños, un café o dos, e inmediatamente caí la cuenta de lo fantástico que sería que mañana el Valencia hiciera algo parecido con el Barça. Lo tenemos todo más o menos en contra, como en ese soñado duelo, pero si se dirá que estaríamos asistiendo a uno de esos partidos que no se olviden jamás en la vida. Vale, es cierto, necesitamos un dos a cero y no nos valdría solo con ese dos a uno que le metimos al Madrid. Pero lo importante no es el resultado, lo importante son las sensaciones innigualables. Y sí, está todo complicadito y nadie fuera de Valencia da un eurito por este equipo. Pero oigan, soñar es gratis y además las gestas en el fútbol existen y son para siempre jamás.

