Venimos de donde venimos€´ y ´En julio habríamos firmado esto´ son dos frases muy utilizadas últimamente para justificar las seis derrotas consecutivas que encadena el Valencia, la peor racha de su historia. Es paradójico. Marcelino dio la vuelta a los objetivos como un calcetín en apenas tres meses, consiguió ocho victorias seguidas y, sin embargo, ahora mismo la depresión es evidente entre el valencianismo. Se llama exigencia. Que el técnico nos recuerde que a principio de temporada todos habríamos firmado caer eliminados en semifinales de Copa por el Barça y estar terceros en la Liga, a mí me molesta. Sobre todo porque, gracias a Marcelino, el Valencia ha estado segundo, a un partido de ponerse a tiro del líder, y a un palo de igualar la semifinal de Copa ante el vigente campeón. Eso ya no se lo quita nadie. Y si el Valencia ha sido capaz de hacer eso, ya no vale de nada mirar atrás. Si no superamos esa etapa de mediocridad deportiva, no avanzaremos. En lugar de escudarnos en que venimos de donde venimos, será mejor intentar repetir una racha de victorias como la que colocó al Valencia en zona Champions con un colchón de puntos que las lesiones y la corta plantilla han dilapidado. La afición del Valencia ya sabe que es muy complicado eliminar al Barça y ganar al Atletico de Madrid en el Wanda. Pero está en su derecho a exigir más, a cuestionar al entrenador su gestión de las rotaciones, sus cambios€Porque esto es el Valencia, un club que todas las temporadas está obligado a pelear por los títulos. Como está haciendo esta campaña. No hay más.

La pareja

Coincidiendo con el mes más exigente para el Valencia, han aflorado las lesiones. Todas son importantes por la escasa cantidad de efectivos de la plantilla, así lo quiso Marcelino. Pero hay dos jugadores sin los cuales el equipo es otro. Guedes y Soler llevaban semanas sin coincidir en el césped. Ante el Real Madrid en Mestalla hace unas semanas reapareció Carlos y cayó Gonçalo. No había manera de juntarlos. El jueves, por fin, coincidieron de nuevo en la segunda parte ante el Barça y vimos que sin estar en su mejor momento son capaces de crear peligro en el área rival. Guedes, cojo, es el mejor atacante del Valencia. Y Soler, el mejor socio para Parejo, Kondogbia.. para cualquiera. Son jugadores de perfiles muy distintos, que convierten el equipo en asimétrico. Por la izquierda, verticalidad. Por la derecha asociación. Que prolonguen su presencia en las convocatorias sin recaer en sus lesiones es la clave para que el Valencia recupere su colchón de puntos y asegure cuanto antes la presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones. Es vital para que la temporadad que viene se pueda hacer un equipo más comeptitivo que el actual.

Papá molón y Patrón

Por lo que respecta a la zona defensiva, la baja de Murillo está haciéndose eterna. A mi parecer, el Patrón es el central más expeditivo del equipo. Iba a reaparecer en el Wanda, pero los plazos se han alargado lamentablemente. Paulista comete demasiados errores y las continuas lesiones de Garay obligan a Marcelino a echar mano de Ruben Vezo, que es cumplidor y poco más. El ´papá molón´ se lesiona demasiado. Ahora otra rotura fibrilar que lo manda al palco con Tamara una temporadita. Demasiado lujo para un Valencia que necesita jugadores con más continuidad y menos salario.

Más artículos de opinión de Vicent Sempere, aquí.