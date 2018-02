El árbitro funde al Levante

Pocas veces a lo largo de la temporada la actuación de un árbitro resulta tan determinante en un partido como la que tuvo que padecer enel. Los azulgranas fueron casi siempre superiores a su rival anoche y llegaron a ponerse por delante en el marcador. Pero justo ahí el colegiado del encuentro enterró sus opciones anulando uno de los goles más limpios –lo deen esa acción es como para mandarlo un tiempo a la nevera– que se recuerdan. Todo lo que aconteció después tuvo relación directa con ello. La indignación levantinista es, por ello, tan lógica como inútil. De todos es sabido el orden de prioridades en los errores arbitrales y el Levante está en el furgón de cola.

Los síntomas de preocupación para el Valencia, lejos de desaparecer por esta discutible victoria, no hacen sino acrecentarse. En campo propio y ante un candidato a luchar por la permanencia, sólo estuvo cómodo cuando el árbitro le puso el partido en franquicia. El Levante, por el contrario, dejó buenos detalles, un planteamiento sólo teóricamente conservador y esperanzas fundadas de que la situación se puede revertir. Planteó Muñiz un 4-5-1 que, al contrario de lo que sucedía en tiempos aciagos –Caparrós o Alcaraz sin ir muy lejos– en ningún momento encerró a su equipo atrás. Antes bien, adelantó la línea defensiva y cortocircuitó la de creación del Valencia, que prácticamente no existió hasta que el partido se rompió en el córner fatídico. En proceso de rodaje Soler y Guedes, tan solo Mina tuvo un partido destacable. El gallego anda fino y solo le falta lo que seguramente nunca tendrá: acierto ante la portería cuando tiene el balón en los pies. La pareja Kondogbia-Parejo lleva un tiempo sin funcionar y pocas veces como anoche ha resultado tan intrascendente. Muy retrasado, Parejo apenas interviene ya en la línea de tres cuartos. Se pierde en la lucha cuerpo a cuerpo haciendo un trabajo que no debería ser el suyo. Seguramente limitado físicamente, Kondogbia espesa el juego y nunca parece encontrar la manera de acelerarlo. Fue Ivi el dueño y señor de esa parcela, tocando, combinando y desbordando a una velocidad que los blanquinegros nunca supieron contrarrestar.

Vietto marcó un gol –discutible por lo que pasó en la jugada anterior– pero no estuvo nada bien. Apático, lento y desconectado del juego, fue un calco de lo que le hemos visto los dos últimos años. En un cuarto de hora Zaza hizo méritos sobrados para recuperar el puesto que nadie debería discutirle. Hay un dicho en el fútbol de toda la vida que dice que el portero y el nueve son intocables. Curiosamente, Marcelino lo aplica solo a Neto, que de nuevo volvió a dejar dudas en el gol del empate visitante. Seguimos esperando del brasileño una de esas paradas que nos dejen con la boca abierta, una de esas con las que Guaita nos recuerda de vez en cuando que ahí sí había portero. El aprobado justito le sigue garantizando una titularidad que Zaza tiene que ganarse cada partido. Recuperar al italiano, parece mentira que haya que insistir, es un requisito ineludible para volver a la senda de la victoria y no parece que la política de Marcelino vaya en el sentido correcto.

Si el equipo se deshizo por el centro, zona en la que solo se impuso cuando el árbitro decidió el encuentro, al menos recuperó parte del juego exterior de antaño. Fue Soler, en una jugada individual de esas que sólo él y Guedes son capaces de montar, quien apareció por sorpresa en el segundo gol del Valencia. Guedes dejó también varios chispazos. Coquelin, igual que el otro día, tuvo unos buenos minutos y está pidiendo a gritos el lugar que ni Parejo ni Kondogbia están ocupando con acierto.

Imagino, con todo, a mis amigos levantinistas sumamente enfadados. Deben pensar que en una temporada uno casi siempre acaba donde merece y su equipo ofreció en Mestalla una imagen más que digna. Suficiente, si se emplean siempre con ese nivel de entusiasmo, para no pasar apuros.

