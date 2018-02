Cuidemos un poco a Soler

Soy un fan de Carlitos Soler, lo reconozco. Me apasiona su descaro y me apasiona la profundidad que le da al ataque del Valencia CF. Y el tipo lleva una temporada recargada de trabajo y de resultados médicos erróneos que han trabajado en su contra durante toda la temporada. Ahora parece que ya está bien pero con buen criterio será tratado con un especial cuidado por parte de Marcelino. Soler comenzó el año jugándolo casi todo en una posición ´inventada´ por el técnico en la zona diestra de la media valencianista. Luego se rompió y no dieron con su lesión de forma inmediata normal. Y sí, el Valencia perdió a Soler y aunque él no lo sea se quedó sin ningún jugador contrastado para actuar en el carril diestro del centro del campo valencianista. Y el equipo notó esa baja y ahora lo que toca es saber conducir su alta de forma equilibrada. Soler es muy joven aunque parezca que tenga una cabeza propia de un futbolista veterano. El tipo crece sin parar y ofrece al ataque valencianista unas posibilidades que le son propias y que no tiene ningún otro jugador de la plantilla. Con Soler a la derecha y con Guedes a la izquierda el Valencia es un equipo mucho más compacto que sin alguno de ellos. Con estos dos ocupando las bandas crece también Parejo en su faceta creativa. Si das un buen pase a un buen jugador tu pase será todavía más bueno y más eficaz.

Málaga

Por ahí vamos y por ahí debemos ir a Málaga para sacar los tres puntos El Valencia con Soler y Guedes en el equipo titular es mucho más equipo y mucho más peligroso. Así las cosas su presencia el sábado en Málaga debería ser obligatoria. Con ellos somos mucho más de Champions. Ahora, lo que si está haciendo bien Marcelino es prestar una especial atención a Soler para motivarle y que se olvide de estas épocas de penurias deportivas. Al fin y al cabo con un Soler bien motivado y bien cuidado el Valencia gana por todas las partes. Gana el jugador que se encuentra mucho mejor que antes y por supuesto gana también el Valencia de poder contar con Soler para este sprint final en busca de la Champions. Yo espero que en Málaga pueda estar en el equipo y que marque un golito que ya se merece. Sería un gran dato para este Valencia que tiene en la Champions a su gran objetivo hasta final de temporada.

La doble de Izquierdo

Tengo delante de mi el SUPER de ayer y me quedo concentrado repasando la doble página de César Izquierdo –o de Zurdo Picantón, como fue apodado en la 97.7 radio en el programa de Ximo Rovira– donde se describe con un trabajo periodístico importante cómo se ha revalorizado la plantilla del Valencia con la presencia de Marcelino y Alemany –yo citaría primero a Mateu Alemany, que fue el que nos trajo para bien de todos a Marcelino– que a la larga vale 115 millones de euros más que cuando comenzó la temporada. Un reportaje completo, ideal para leer y compartir.

Y lo de Rodrigo

Rodrigo se ejercitó con precaución pensando ya en el partido contra el Málaga. A mí, ciertamente, me encantaría que estuviese. Él y Mina son en estos momentos los dos delanteros más en forma del equipo. Con ellos dos, más Guedes y Soler en las bandas, somos un equipo mucho más peligroso y allí hay que ganar al colista.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.