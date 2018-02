Desilusión tras un partido extraño y sin referentes

Estadísticas

Ha sido un partido muy extraño. Elparece que no había bajado aún del avión. Cometió muchísimas pérdidas, dio pocas asistencias y no se corrió como se hace habitualmente. No destacó ningún jugador, solopuntualmente, pero no hubo líderes ni referentes en la pista.

Un dato significativo es que los taronja anotan en Liga cerca de 85 puntos, y recibe sobre 76. Ayer no pasaron de 72 y encajaron 79. Primó un partido de anotaciones bajas y ahí el Tenerife sale ganando.



Palo inesperado

Ha sido una pena porque el equipo llegaba con muchas opciones, pero a las primeras de cambio nos volvemos para casa.