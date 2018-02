¡Renueven al míster!

Renovarías ya a Marcelino? Yo sí, porque soy muy impulsivo. Pero, realmente, ¿qué prisa hay? Acaba de cumplir ocho meses en el Valencia, ha competido la Copa hasta el penúltimo escalón y en Liga está por encima del objetivo inicial: recordemos que era volver a competición europea -valía la Europa League-. Pero creo que ampliar el contrato del técnico ahora mismo es precipitarse, recordemos que firmó por dos años. Actualmente todo es idílico, no hay interferencias -al menos no lo parece- entre los diferentes estamentos del club con el entrenador, pero podrían aparecer. Quedan varios meses para saber si el Valencia vuelve a codearse con los grandes del continente y cuando esto se confirme, creo que será el momento de plantearse que Marcelino siga más años de los que tiene firmados. Que haya interés de otros equipos por el entrenador asturiano es normal. Y ampliarle años de contrato ahora no garantiza que le puedas retener si llegados al caso se quiere ir. Los entrenadores y los jugadores siempre tienen la sartén por el mango. Dicho todo esto, ¡renueven ya a Marcelino, por favor!

Árbitros

Marcelino no quiere hablar de los árbitros porque sabe que si a partir del partido de esta noche perjudican, más aún, al Valencia será como consecuencia de sus palabras. Y no, no obedecerá a ninguna campaña contra el Valencia. Simplemente a que son muy malos y que a eso se suma que el Valencia no es el Real Madrid ni el Barça, a los que hay pánico a perjudicar en alguna decisión por la repercusión que eso tiene. Marcelino es consciente que sus palabras tienen un mayor impacto mediático que las de su segundo, Rubén Uría, quien esta semana ´rajó´ de los árbitros en Gestiona Radio Valencia. El ayudante de Marcelino dijo que el Valencia tuvo la mala suerte de que las dos errores más graves de la Liga -el (no) gol de Messi y el (no) gol de Coke- han favorecido al Valencia y el ruido mediático ha tapado todas las decisiones arbitrales en contra del Valencia. Y no estoy de acuerdo. Durante toda la Liga, ha habido acciones tanto o más graves que esas dos, que al fin y al cabo son errores de apreciación de una persona. Lo que sucede es que si en el Valencia nadie habla cuando los árbitros maltratan al equipo de Marcelino, ¿quién lo va a hacer?. En cambio, tanto el FC Barcelona como el Levante UD pusieron de inmediato en marcha toda su maquinaria -presidentes, entrenadores, directores deportivos, capitanes generales y conserjes varios- para denunciar lo que había sido un agravio a sus equipos. El Valencia lleva varias temporadas con la balanza inclinada hacia «lo que te quitan» en esa absurda frase de que los árbitros unas veces te dan y otras te quitan. No me quiero ni imaginar cuando empiecen a nivelar la balanza al Real Madrid o el Barça? Será apoteósico.

Salvem a Guedes

En esta balanza desfavorable del Valencia con los arbitrajes, ocupan un lugar preferente las entradas sin penalizar que sufre Guedes. Es un escándalo. El chaval es honrado y se levanta como puede, dolorido, sin rechistar. Pero visto lo visto, los compañeros -especialmente el capitán- deberían empezar a hacer aspavientos e indicaciones al árbitro de turno para advertirle de que si no frenan esta dinámica con tarjetas, Guedes no podrá encadenar más de cuatro partidos seguidos por problemas físicos. Se ha convertido en un deporte nacional frenar a Guedes a patadas. Empezó a mediados de la primera vuelta, cuando el portugués explotó como uno de los jugadores más desequilibrantes de la Liga. Y tras reaparecer de la lesión, la tendencia no ha cambiado. El Derbi lo acabó magullado y esta noche le espera otra emboscada en La Rosaleda. O sus compañeros le ayudan, o no habrá nada que hacer. Desde el club no parece que vayan a tomar medidas. Una pena.

