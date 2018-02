Rodrigo tiene que ser titular

El penalti a Rodrigo marcó el destino final del duelo frente al Málaga. Es simplemente un detalle de lo que sucedió al final del choque frente al colista. ¿Y? Pues que al margen del penalti considero a Rodrigo el delantero más en forma de todos los que tiene el Valencia CF. Ojo, no digo que sea mejor o peor, digo o he dicho que está más en forma porque es una realidad innegociable. Del Rodrigo de este año al Rodrigo del año pasado media un abismo. Y yo lo tengo claro. Nos encontramos en plena carrera por un lugar para la próxima Champions –ese debe ser el objetivo– y la presencia de Rodrigo en el once titular empieza a ser una obligación para Marcelino. Y les voy a ser franco. Puede jugar con Rodrigo o bien Mina o bien Zaza, pero al Vietto que estamos viendo últimamente lo mantendría de entrada en el banquillo. Es, de lejos, el que menos aporta ahora mismo al ataque valencianista. Y no digo malo. Sí digo que aporta menos y da la impresión de que Marcelino apuesta por él en contra de cualquier sentido común. Repito lo del principio. Cuando Rodrigo entró en el campo contra el Málaga cambió el signo del partido. Y ese dato es fundamental para hacer del Valencia un equipo más competitivo desde el principio.

Europa es posible

A los más optimistas debo decirles que sí, que el Valencia de este año está a años luz del que vimos el año pasado, pero seamos francos. En este momento del campeonato algo debemos hacer para recuperar la contundecia que tuvo este equipo meses atrás. Vale, sí, es cierto que llevamos bastantes puntos de ventaja como para estar tranquilos. Pero no es menos cierto que el rendimiento del Valencia ha pegado un bajón importante y ahora que ya no estamos compitiendo en la Copa deberíamos recuperar el nivel sin ningún tipo de excusa. El Valencia CF está muy bien clasificado pero ahora lo que necesita o necesitamos es recuperar el buen ritmo en todos y cada uno de los partidos que quedan. Tenemos pantilla de sobra para este menester y tiempo de sobra para rotar a la gente en su justo punto. Y Europa, principalmente la Champions, debe ser un objetivo innegociable.

Lo de la defensa

Y sí, al margen del objetivo hay que hacer una especial mención a la linea defensiva del equipo. Y la realidad es incontestable. Nos hacen goles en todos los partidos y defendemos francamente mal. Vale, sí, es cierto que en esa línea hemos tenido y tenemos un montón de lesionados, pero no es menos cierto que su rendimiento actual no es el ideal para un equipo que pretende jugar Champions la próxima campaña. Nos meten goles en un montón de partidos desde el córner –rasita y desde el área pequeña en el último duelo del Valencia– y el equipo por ahí hace aguas. Y luego hay un problema en la banda derecha de la defensa, porque está jugando Vezo como titular y eso deja a Montoya y a un jugador de la cantera como Nacho Vidal en una segunda división moral evidente. Vezo es flojito pero posiblemene es lo mejor que puede utilizar Marcelino. Y por ahí también andamos francamente justos. Las miradas estaban puestas en Joao Cancelo para cubrir ese lateral pero su no regreso en enero ha dejado al equipo relativamente desarmado en esa zona de defensa, que además está bastante mal asitida en el resto de la zaga. Es una asignatura pendiente de este Valencia CF.

