¿El Valencia CF puede fichar a Guedes?

Han pasado ya cinco meses desde que este periódico contara que el propietario de la mayoría accionarial del club, Peter Lim, tenía la intención de negociar con el jeque del PSG la compra del mejor jugador que ha pasado por Mestalla en años: Gonçalo Guedes. Por medio ha quedado un viaje a París del asiático y otro directo al hogar del jeque en Catar para hablar del posible fichaje del portugués y desde ahí poco más se ha sabido. La masificación de partidos en los meses de enero y febrero han hecho que el personal se centre en el fútbol y ahora en lograr el objetivo de recuperar el sitio perdido en la Liga y por consiguiente en Europa. Sin embargo, en los despachos siguen teniendo dos objetivos prioritarios que se llaman Guedes y Kondogbia.

El cuerpo técnico tiene claro que son los dos futbolistas sobre los que se sustenta el equipo y su opinión es firme, si se puede hay que ficharlos a los dos. Ahora bien, mientras que el fichaje del francés está totalmente encarrilado desde el pasado verano e incluso se podría ejecutar sin entrar en Champions, la situación con el portugués es totalmente diferente porque el jugador está llamando mucho la atención con sus actuaciones y porque el Valencia CF no tiene ningún derecho adquirido sobre el futbolista y para ficharlo tiene que negociar a pelo con el todopoderoso PSG.

Llegados a este momento de la temporada y cuando quedan justo tres meses para que acabe la cesión del jugador, porque eso es lo que queda de Liga, es importante preguntarse si realmente el Valencia CF puede fichar al jugador. ¿Puede hacerlo? Si somos realistas y pensamos fríamente parece casi imposible pensar que el club de Lim pueda pujar por ese futbolista. No puede hacerlo porque pertenece a uno de los clubes más poderosos del actual fútbol mundial y ellos ya pagaron 30 millones por el futbolista más los siete que le tendrían que pagar al Benfica si lo venden. Es complicado pensar que un club que quiere competir por ganar Champions, para ello necesite a los mejores jugadores, vaya a querer deshacerse de un futbolista que apunta a ser de los mejores a corto plazo. Además, puestos a pensar que lo quieran vender, visto el nivel del jugador y la inflación que sufre el mercado es casi impensable que el Valencia CF pueda pujar con las emergentes potencias de Premier. Y digo emergentes porque los equipos de media tabla van a empezar a pagar traspasos superiores a los 50 millones de euros y eso ya es algo impensable para el actual Valencia CF.

En las próximas semanas va a definirse el futuro deportivo del Valencia CF de Marcelino y evidentemente poder aspirar al portugués pasa por lograr la clasificación para la Champions. Si se logra, el máximo accionista se verá en la obligación de reforzar, y mucho, el equipo si no quiere hacer el ridículo como se hizo la única vez que el club valencianista compitió en la máxima competición europea bajo la gestión de Meriton. Este equipo ha demostrado en enero que le va muy justo para pegarse contra los grandes de la Liga, contra los que no ha demostrado tener armas para ganar, y que le va muy justo competir en dos guerras diferentes a la vez. Todo eso debe ser lo normal en este club y el próximo curso no servirá la excusa del «de donde venimos».