Que se quede Marcelino

A yer asistimos a la rueda de prensa de Alemany para que nos hablara de lo divino y de lo humano. Y yo les voy a ser sincero. Para mí el tema principal en este Valencia CF pasa por conseguir que Marcelino se quede al frente de la estructura deportiva para las próximas temporadas. Miren, podemos tener críticas a favor o en contra de Marcelino pero existe un dato que es absolutamente irrefutable. Marcelino sabe lo que se lleva entre manos y ha convertido al Valencia en un abrir y cerrar de ojos en un equipo solvente y con aspiraciones Champions. Miren, en un momento dado podemos estar más o menos de acuerdo con Marcelino por una alineación concreta o por tener fijación con este o aquel jugador. Pero lo que nadie puede negar es que este hombre, apuesta clara de Alemany, ha convertido al Valencia en un equipo fiable y con aspiracions. Insisto, a ustedes les puede gustar más o menos una alineación de Marcelino. Pero si comparan cualquier alineación de este entrenador con el trabajo de Ayestaran o Neville nos daremos cuenta de la valía real de lo que hoy tenemos.



Desde Valverde

Para serles más franco todavía. Yo no veo a este equipo tan bien dirigido desde la época de Valverde en el banquillo del Valencia CF. Con Valverde todo tenía su sentido y con Marcelino también. Y la realidad es tozuda. Podemos discutirle al entrenador que haya puesto de titular a este jugador en lugar de aquel otro. Pero todo eso da igual. Simplemente son matices que existen entre los aficionados al fútbol. Ahora, eso sí, lo que nadie puede tirarle en cara a Marcelino es que no haya dado sentido al fútbol del Valencia y a algunos fichajes del Valencia. Con él hemos ganado en normalidad y el buen trabajo salta a la vista, aunque obviamente el camino no se construye en una sola temporada. Para mí existen lagunas en este Valencia que es necesario poner de nuevo en orden para conseguir los éxitos que todos perseguimos, pero este era un equipo deshecho y con un futuro muy peocupante.

Ahora ya no lo es, existe una hoja de ruta bien marcada. Así las cosas yo entiendo que la renovación de Marcelino, contar con Marcelino para dos o tres años más, en principio, sería un golpe fundamental para el proyecto que lleva entre manos Mateu Alemany. Y seamos francos. Alemany manda y manda bien, hace las cosas con un raciocinio especial, pero le gusta ganar. Sí, Marcelino forma parte de ese raciocinio. Yo lo quiero en mi equipo y espero una continuidad a largo plazo de esa manera de hacer las cosas para convertir al Valencia en un club de la categoría que simpre ha tenido. El Valencia es un grande de nuestro fútbol con una historia tremenda y eso necesita un entrenador que sepa lo que lleva entre manos como Marcelino.



Y lo de Kondogbia

Cambiando de tema. Ahora pienso en el partido inmediato ante la Real Sociedad y me doy cuenta que la más que posible baja de Kondogbia me preocupa pero no excesivamente. ¿La razón? Una y muy simple. Tenemos en la plantilla a un tipo como Coquelin que le puede suplir perfectamente. Yo por ahí me quedo bastante más tranquilo que ante esta misma situación dos meses atrás. Solo me falta por saber si Parejo va a actuar por delante de Coquelin o va a ser al revés. Para mí Parejo siempre debería tener a Coquelin cubriéndole las espaldas.

