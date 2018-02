¡Quieto todo el mundo!

Para nada quiero hacer un homenaje al coronel Tejero en el 37º aniversario del fallido Golpe de Estado de 1981, pero la frase viene que ni pintada en un día como hoy. Estamos en el momento clave de la temporada, en la semana decisiva para poder certificar el objetivo real de entrar en Liga de Campeones por una cuestión económica y de prestigio. Nadie puede bajarse del barco ni borrarse en este momento, ni los futbolistas ni los aficionados. El domingo hay que ganar como sea a la Real y repetir el fin de semana siguiente ante el Betis en Mestalla porque si se suman los seis puntos en estos dos partidos –y no se pierde en San Mamés el miércoles– la música de la Champions estará más cerca de sonar en Mestalla el año del centenario.



El rival

Tras la victoria del Real Madrid en el partido aplazado ante el Leganés, la clasificación ha dejado al Valencia en la cuarta plaza, la última que da acceso directo a la máxima competición europea. Nadie duda ya que el rival directo hasta final de temporada es el Sevilla, al que el Valencia le saca ahora mismo siete puntos más el goal-average. Los de Montella reciben el domingo en el Pizjuán al Atlético de Madrid, nada más finalice el Valencia-Real Sociedad. Es jugar al fútbol ficción, pero si todo va como debería, la diferencia de puntos podría ampliarse esta próxima jornada.



Resultadismo

Dos victorias poco vistosas, pero triunfos al fin y al cabo, han permitido relajar los ánimos y afrontar el partido del domingo de otra manera. Que el Valencia CF no está jugando a su mejor nivel es evidente. Nada que ver el equipo que goleó al Sevilla, por ejemplo, con el que venció el pasado sábado en la Rosaleda. Pero el resultado es el mismo: tres puntos. Marcelino sabe que el equipo está pasando por un bache de juego, pero lo importante es que no decaiga en su ritmo de puntuación como ya sucedió en el mes de enero. Soy resultadista, lo reconozco. Me vale ganar, con independencia de cómo se consiga. Si el Valencia venció al Levante y al Málaga es porque generó ocasiones y las transformó. La manera de hacerlo, es más o menos discutible. Pero nadie se acordará en un mes de esto.



Bla, bla, bla...

Mateu Alemany habló el miércoles, tal y como se comprometió a hacerlo de manera periódica a su llegada a la dirección general del Valencia CF. Pero simplemente hizo eso, hablar. Porque lo que se dice aportar, aportó bien poco. No sabemos si en realidad hay opciones de que Gonçalo Guedes siga en el Valencia la próxima temporada, ni siquiera si está ya claro que se ejercerá antes del 31 de mayo la opción de compra por Geoffrey Kondogbia. Pocos titulares ofreció el CEO del Valencia CF, salvo el de su satisfacción por la gestión de la venta de entradas de la semifinal de la Copa del Rey con el Barcelona. ¿Hablaba Alemany o era Layhoon? Sin comentarios.

Más artículos de opinión de Vicent Sempere, aquí.