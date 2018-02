Mateu, va ser una ´cacauà´

El dissabte passat, abans de començar l´encontre Màlaga- València CF, s´apropa José Ruiz ´el torner´, veí de Riba-roja i valencianista declarat, i va esmentar que en l´article de la setmana anterior, quan parlàvem del València CF-Llevant, havia estat massa light en queixar-me de l´arbitratge que va patir el Llevant i no mencionava el clar penal que li fan a Kondogbia, que també haguera canviat les circumstàncies del ´partit´. Tens raó José, però estava massa content pels tres punts aconseguits i no volia fer més guerra de l´arbre de terra. Com diuen els meus alumnes "Paco, ja pareixem un equip gran, els àrbitres ens tracten com al R. Madrid o Barça" i jo els conteste: "Victòria polèmica, però tu para la mà, replega els tres punts i avant".

De l´encontre en la Rosaleda, traurem una conclusió pareguda, joc pobre, errors defensius que ens penalitzen però, tres punts més i avant el carro. És cert que el València CF encara no està recuperat de l´esforç que va suposar les eliminatòries de la copa del Rei. El conjunt no te frescor, ni física ni mental, i qualsevol equip intens i ordenat en defensa ens complica molt la vida. Patírem de valent per aconseguir els tres punts, que saben a glòria i que ens mantenen en la lluita d´estar en Champions la propera temporada. El que està clar és que l´equip de Marcelino, estiga més o menys encertat, lluita fins el final i això demostra que, si més no, té ànima, eixe esperit competitiu que tant mancava en les temporades anteriors.

Demà diumenge en Mestalla, davant la Real Sociedad, tenim un d´eixos encontres que considerem assequibles i tot allò que no siga aconseguir els tres punts, serà pecat mortal i més jugant en casa. Últimament, l´equip basc ens ha pres la mesura ací en Mestalla i ha plantejat un encontre incòmode, per tant, apel·larem a què el València CF faça ús de les dos ferramentes que l´han dut a estar en zona Champions: la concentració defensiva i l´efectivitat en atac. Si aconseguim mantenir la porteria a zero, estic convençut que serà més fàcil aconseguir la victòria.

Per a tancar, i en relació a les declaracions en roda de premsa de Mateu Alemany, direm vàries coses; en primer lloc, caldria recordar-li (ha demostrat que és un gran gestor i coneix perfectament el món del futbol) que quan fa unes declaracions, també s´està dirigint a l´aficionat del València CF i ha tindre molta cura de tot el que diu. Sembla que estava en una junta d´accionistes presentant el compte de resultats i justificant-se davant els seus creditors. Senyor Mateu Alemany, la gestió de les entrades per a la semifinal de la copa del Rei davant el Barça a Mestalla, va ser una ´cacauà´ i no passa res en reconèixer-ho. Cal escoltar els aficionats i ser més respectuós, perquè contents, allò que dius contents, no estàvem amb l´assumpte de les entrades. Ale, a per la Real i si pot ser, amb una miqueta menys de patiment. Amunt!

