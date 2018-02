Me está faltando Guedes

L a victoria del Valencia ante una Real Sociedad, que por momentos nos sacó los colores, deja al equipo de Marcelino en una consistente cuarta plaza con varios puntos de ventaja sobre el quinto, pero el encuentro y el resultado fue engañoso. El Valencia CF se centró en la efectividad de Mina y muy poquito más. Debe la victoria a un ´cante´ del guardameta donostiarra y no a sus propios méritos. Si sumó tres puntos que le dan un colchón importante sobre el quinto clasificado que no es otro que el Villarreal, pero la imagen de inconsistencia y de cierta frialdad resulta francamente llamativa.



El papel de Guedes

Con todo me quedo con la imagen que está proyectando últimamente Guedes y más concretamente con la mala imagen que está desarrollando en los últimos encuentros. Guedes, es cierto, tiene un talento descomunal para jugar al fútbol, pero lo que demostró ante la Real Sociedad fue de una tristeza terrible. Lo cambió bien Marcelino pero ahora debemos preguntarnos qué es lo que le está pasando al joven talento portugués. Jugando así no está a la altura del juego que todos le suponemos y eso es una nota negativa para el Valencia CF. Sin Guedes este Valencia pierde mucha frescura en ataque y esa frescura ausente fue la que marcó el partido contra la Real Sociedad. Ojo, no estoy diciendo que ganamos de milagro y por la mínima por culpa de Guedes. No. Pero sí es cierto que la ausencia de fútbol del joven extremo es una carga para un Valencia que se mostró superado, especialmente en la segunda parte, ante una Real Sociedad muy flojita que además tenía un montón de bajas en su once titular.



Lo positivo

Bien, al margen de la pobre imagen ofrecida por el Valencia hay que destacar el papel del equipo en su lucha por un puesto Champions. El Valencia ganó, es cierto, y además el rival que teníamos más cerca en esa lucha por la Champions, el Sevilla, fue goleado de forma absoluta por el Atlético de Madrid en su propio campo. Así las cosas, lo cierto es que este Valencia algo gris cada vez aumenta más su ventaja Champions sobre los demás. Su inmediato rival ahora mismo no es otro que el Villarreal, que se encuentra ya a ocho puntos de distancia de los de Marcelino. El Villarreal, por cierto, ganó su partido por la mínima ante el Getafe y su portero detuvo dos penatis del equipo contrario. A los amarillos les está afectando de forma clara y rotunda la ausencia de Bakambu en el ataque y eso cuenta a favor de un Valencia que se destaca por esa cuarta plaza de Liga de Campeones.



Lo de la defensa

Y hablar del Valencia sin hacer especial mención a los tremendos fallos que tiene su línea defensiva sería más propio de un observador ciego que no viera claramente los errores cometidos. Ante la Real Sociedad el empate llegó en otro desbarajuste defensivo y eso estuvo a punto de costarnos muy caro. Y sí, Marcelino insiste en dar más importancia a la línea defensiva –con la obsesión de que no nos sigan haciendo goles por errores de retaguardia– pero de momento no lo consigue. Y miren, para ser francos, si no es por esa cantada de Toño al Valencia le hubiera costado un disparate vencer a la Real Sociedad. Toño fue el mejor peón para el ataque valencianista. Su fallo en el segundo gol de Santi Mina fue clamoroso.



