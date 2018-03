Modelo Premier pero esto no es la Premier

El director general del Valencia CF, Mateu Alemany, afirmó el pasado miércoles que no hacía falta nadie más para completar la secretaría técnica, ni para sustituir a Alesanco, porque en su cabeza ya contaba con el fichaje del asturiano Pablo Longoria. Más allá del debate, que ha suscitado estos días la llegada del ojeador, un debate provocado principalmente por no dar normalidad al fichaje y reconocer Marcelino que llega a Valencia por recomendación propia, todo el mundo al que le pregunto asegura que es un buen fichaje para el Valencia CF porque es un tipo muy preparado para ejercer el cargo que le han encomendado. Longoria viene para fichar junto a Marcelino y tendrá un peso específico en los fichajes porque pese a que el que decide es Marcelino, su opinión siempre es muy importante para el entrenador valencianista a la hora de firmar a un jugador.



La explicación

Del mismo modo que Marcelino no ha querido reconocer una obviedad como la llegada de su amigo Longoria, tampoco asume la responsabilidad de los fichajes en un acto que yo entiendo es de protección hacia su figura. Sin embargo, Marcelino no puede esconder la realidad y la realidad no la digo yo y sí la explicó el propio Alemany en noviembre a todos los accionistas. «Tenemos la suerte de contar con un gran entrenador pero les quiero decir más, tenemos la suerte de que es una persona absolutamente implicada en la excelencia en los fichajes. Y él no debe mirar los vídeos de 150 jugadores para venir uno, pero él, como hemos hecho este verano, toma la decisión final, y la toma en base al seguimiento profesional, técnicamente y por sus referencias y sus contactos que son espectaculares de los jugadores finales que le ponemos encima de la mesa. Él selecciona entre los cuatro candidatos quién tiene que ser el elegido. Él no va a estar todo el día en su casa viendo vídeos, pero sí está en la cúspide de la pirámide. La secretaría técnica es la que pasa todos los filtros y él va a chequear el fichaje final». Esa fue la explicación exacta del mallorquín a los accionistas de la manera en la que se ficha en el Valencia CF desde el pasado verano.



Lo que quiere Lim

Es decir, con la llegada de Marcelino, Meriton recuperó la estructura que Peter Lim siempre ha querido implantar en el Valencia CF desde que compró la mayoría accionarial en 2014. El asiático, puso primero a Nuno y echó a la secretaría técnica de Rufete y a partir de ahí simplemente contrató ´directores deportivos´ para aparentar y no para ejecutar. Las secretarías técnicas de Meriton siempre han sido humo para contentar al personal pero nunca han tenido poder de ejecución en los fichajes, excepto en operaciones muy menores. Con Marcelino, se regresa a ese modelo implantado a principios del proyecto Lim pero ahora sinceramente creo que se hace con mucho más criterio, con un entrenador que conoce mucho mejor el fútbol español y lo necesario para competir en Europa y además, creando poco a poco una estructura deportiva de su plena confianza.



No me gusta

Siendo sinceros, el modelo que ejecuta Lim a mi personalmente no me gusta porque deja todo en manos de la figura del entrenador y esa figura en el fútbol español es débil por naturaleza. Ahora bien, eso es mi opinión y la opinión del señor que compró la capacidad de tomar las decisiones es la que manda y la que se ha instaurado. Que Marcelino haya fichado a un ojeador de su entera confianza me parece fantástico. Que el club haya contratado a Longoria por cuatro años me parece bien, porque los buenos ojeadores son buenos para cuatro o para diez años. Pero a todo este entramado yo le veo un problema y es el mismo por el que Marcelino se protege y no quiere que le metan en su mochila el peso de la responsabilidad que es fichar en el Valencia CF.



¿Si se va Marcelino?

Ese miedo es lógico, y es que el Valencia CF de Lim quiere implantar un modelo de Premier en un entorno que nada tiene que ver con la Premier. Allí, los entrenadores aguantan 20 años en un banquillo y soportan una y dos temporadas malas. Aquí, sin embargo, Marcelino sabe que si las cosas no salen bien un año es complicado que aguante el siguiente y por tanto, sabe que si además de cargar con la responsabilidad de los resultados tiene que soportar la presión de cada fichaje la dificultad se duplica y eso es lo que no quiere. A mi, lo del mánager general no me convence porque creo que si un día, dios no quiera que llegue, hay que prescindir de Marcelino o Marcelino tiene una súper oferta y quiere irse el club se queda sin estructura deportiva porque el siguiente que venga querrá montar la suya de confianza y esta no le servirá en casi el 99% de los casos.



Las ideas fijas de Lim

Lim ha demostrado desde que llegó que es de ideas fijas y que únicamente corrige las cosas a base de tropezar varias veces en la misma piedra. Por eso, lejos de dar poder a la secretaría técnica que formó el pasado año y que encomendó a Alesanco, la ha desmontado en apenas diez meses. Marcelino tiene el poder y deberá saber gestionarlo. De momento lo ha hecho de notable alto y lo celebramos, pero ojo, porque esa mochila que le han colgado al técnico pesa mucho en Valencia. Porque por mucho que crean en el modelo inglés, Valencia no es la Premier.