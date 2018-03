El Valencia jugó casi sin delanteros

Marcelino está empeñado en hacer multitud de cambios durante los partidos y eso se entiende escasamente. No juegas la Copa y no estás en Europa y así las cosas el cansancio no debería ser una excusa para realizar tantos cambios. Y yo especialmente me quedo con los cambios en el ataque valencianista. Hoy por hoy, por su estado de forma y de juego, Rodrigo y Mina –ausente para el entrenador durante todo el encuentro– son claramente superiores a un Zaza destartalado y a un Vietto que apenas existe sobre el terreno de juego. Y miren, nos estamos jugando la Champions y un empatito en Bilbao parece que esté bien... pero no es el caso. El Valencia no utilizó su mejor pólvora ante un equipo que no da la talla esta temporada. Y sin buena pólvora casi perdemos el partido.



Bien por el chaval

El único gran cambio que estimo que sí que estuvo a la altura fue el de colocar al jovencísimo Ferran Torres en el once titular. De él llegó la asistencia en el gol de Kondogbia y se intuye que su fútbol empieza a ser más que meritorio. Pero hubo poco. Buen partido de un combativo Kondogbia y de nuevo un error defensivo dio alas al Athletic para poder lanzar un penalti justo pero riguroso. No fue el gol del Athletic pero fue una jugada impropia de un club de Champions. Luego sí, nos empató el Athletic de un buen zurriagazo y el Valencia tuvo muy poca pólvora en vanguardia para darle otra vez la vuelta al marcador. Un empate no es una derrota, eso es cierto, pero da la impresión de que no buscábamos –bueno, no buscó Marcelino– la victoria en tierras vascas.



Fue lo justo

Mi resumen del duelo es muy sencillo. Empate correcto por el fútbol desplegado por ambas escuadras, pero a mí me queda el mal sabor de dudar del equipo titular que sacó el Valencia teniendo en el banquillo a tipos que están demostrando ser muy superiores a los dos atacantes que ayer colocó Marcelino. Repito lo dicho anteriormente. Con Zaza y con Vietto, con este Zaza y este Vietto, el Valencia baja muchos enteros. Rodrigo o Mina o los dos deberían haber sido los seleccionados por Marcelino para este encuentro. ¿Cansados? Pues miren, Messi lo juega todo y no descansa casi nunca. Yo no lo hubiera hecho ayer.



Un puntito más

Y bueno, al final nos tenemos que quedar contentos por haber obtenido un punto que nos sigue valiendo para conservar la cuarta plaza con cierta comodidad. Nos vale, sí, pero a mí en el fondo me sabe a poco. Desde que Valverde dejó de ser el entrenador del Athletic este equipo ha pegado un bajón terrible. Y con el empate de ayer el Valencia premió su entrega y su esfuerzo olvidándose de sus fuerzas para el banquillo.

