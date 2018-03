Esta vez sí hubo ambición

Buena tarde de fútbol en Bilbao. Una plaza nunca fácil, por mucho que no atraviesen los vascos su mejor época, en la que el Valencia, por fin, volvió a comportarse como un aspirante a algo. Regresó el equipo ambicioso y competitivo cuando pocos lo esperábamos, después de una larga racha de actuaciones desconcertantes en las que lo mejor que se obtuvo fue una cosecha razonable de resultados. Ayer, el Valencia no embolsó los tres puntos pero dejó claro, lo mismo a su afición –que bien lo necesitaba- que a sus rivales que ni está donde está por casualidad ni ha entregado definitivamente las herramientas del buen fútbol.

Vimos de nuevo, y quizás por ahí encontremos la primera pista del cambio que vivió el equipo, la presión arriba que caracterizó el juego del Valencia en su fulgurante inicio de Liga. En momentos puntuales, se asfixió la salida de balón de los leones que, desconcertados, se veían tan lejos del área rival que no sabían cómo proceder. Dispuesto a no dejarse intimidar, Marcelino apostó por un once muscular y la jugada estuvo a punto de funcionarle del todo. Además de apretar arriba, el Valencia no se amilanó en los duelos aéreos, se impuso en muchos balones divididos y buscó la victoria de principio a fin. Lejos quedó la indolencia de los últimos encuentros. Kondogbia volvió a ser el hombre del partido, adornando con un gol que nació de una recuperación suya en la frontal una actuación soberbia, en la que, esta vez sí, se vio bien secundado.

Soler y Guedes empezaron en el banco en favor de Coquelin y Torres. El francés, desplazado a la izquierda, cumplió como siempre lo hace. Estamos ante uno de los mejores fichajes del Valencia en mucho tiempo. No es extremo, pero juegue donde juegue siempre aporta algo y tiene una mentalidad que no admite un solo reparo. Torres estuvo bien. A su edad no es fácil ponerte ante el toro en Bilbao. Puso un par de buenos centros, encaró sin esconderse, le hizo estupendas coberturas a Vezo y dejó muestras de que ahí puede haber un futbolista aprovechable. Lo visto nos hace preguntarnos, puñeteros como somos, de qué han servido los minutos que Marcelino ha regalado a Maksimovic o Gil, muy limitados ambos, teniendo a este chico a disposición. El fútbol es raro como el sólo.

Con todo, al gran esfuerzo del equipo le faltó un punto de calidad añadida para acabar de finiquitar el encuentro. Esa que ponen Soler, Guedes y un Zaza en plena forma. Las ganas y la buena intención de Vezo, un ejemplo en entrega y concentración, pero también en limitaciones ofensivas, pueden resumir lo que tuvo y de lo que careció el Valencia en Bilbao. Se trata de un paso en el buen camino, pero que debe continuar poniendo a jugar a esos futbolistas que marcan la diferencia. Entre los que no está Vietto. Su actuación volvió a dejar suficientes dudas como para tener que plantearse si merece la pena seguir insistiendo o más bien debemos convenir que se trata de un delantero al que este equipo, como antes Sevilla o Atlético, le viene demasiado grande.

El último párrafo debe ser para Zaza. El italiano no tiene el punto de toque que le vimos en el último tercio de 2017. Pero ningún defensa rival lo quiere enfrente y eso nos da una pista de sus cualidades. Futbolistas de sus condiciones, que hacen del contacto físico su fe de vida –véase, si no, a Costa o Suárez-, necesitan minutos, confianza y contacto con el balón para encontrar el punto. Su nivel de implicación parece fuera de toda duda, como lo es su capacidad de contagio en el entusiasmo. En Bilbao no se le vio tan fino como en otras ocasiones, pero cuando está cerca de la pelota siempre le queda a uno la esperanza. Prescindir de Zaza en el once es un lujo que el Valencia no parece que pueda permitirse.