Vietto es un masclet

La llegada de Luciano Vietto al Valencia ha sentado como un masclet en un callejón del centro histórico de la ciudad. La armonía que se respiraba en la delantera del equipo, con los dos titulares claramente definidos en las figuras de Zaza y Rodrigo, y con Santi Mina en el papel de actor secundario y revulsivo, ha quedado dinamitada con el fichaje de Lucho. Ya no sabemos quiénes son los delanteros titulares, Zaza y Rodrigo han visto truncadas sus respectivas rachas goleadoras, Vietto no completa un buen partido desde el ´hat-trick´ en su debut copero y Santi Mina ha sido el único favorecido con las extrañas combinaciones del técnico asturiano, como lo demuestran sus cifras (es el nuevo ´pichichi´ del equipo).Vietto fue el delantero avalado por Marcelino. Digamos que los otros tres son herencia del pasado y el entrenador se los tiene que ´comer´. Esto podría conceder un determinado privilegio al atacante argentino, que curiosamente es el único que no es propiedad del club. Sea como fuere, el caso es que la delantera del Valencia ha dejado de rendir. Y el culpable ha sido Vietto. Y Marcelino, claro.



El Betis

Siempre me postulé del lado de Marcelino cuando se planteó la dicotomía de fichar al asturiano o a Quique Setién. No me gustan los equipos del entrenador cántabro. Esas odas al fútbol ofensivo y de toque, esos marcadores de 3-6 (como en la primera vuelta) son muy bonitos para el espectador neutral (si es que existe), pero en Mestalla Setién habría durado dos telediarios. Incre´blemente, el Betis viene de empatar sin goles en el Villamarín ante la Real Sociedad, en un choque de equipos casi simétricos que en la primera vuelta empataron a 4, marcador mucho más razonable que el 0-0 del jueves. Por eso mismo me da pánico el partido de mañana. Habría preferido que los verdiblancos hubieran ganado a la Real y vinieran sin presión a Mestalla. Ellos habrán hecho la misma cuenta de la lechera que los valencianistas: sacar 7 puntos esta semana. Los dos llevan sumados 4. Así que, partido a cara de perro.. Esperemos que se imponga la lógica y el planteamiento conservador de Marcelino se imponga a la anarquía defensiva de Setién, pero sin la locura del partido de la primera vuelta.



Neto

Nadie habla del portero brasileño del Valencia como una de las incorporaciones destacadas de la presente temporada en la plantilla. Que si Kondogbia, que si Guedes... pero nadie habla de Neto salvo para decir que es muy flojo en las salidas. Y mientras, el guardameta sigue sumando puntos. El domingo ante la Real en Mestalla salvó dos puntos y con su parada del penalti en San Mamés, y ya van dos esta campaña, permitió al equipo sumar un punto en un estadio complicado. Leo en SUPER que esta semana la selección de Brasil hace pública la prelista de convocados para el Mundial de Rusia. Que esté o no Neto, la verdad, que me da igual. Me alegraría por el chaval y poco más, ya sabéis lo que opino de las selecciones. Pero es justo reconocer que Neto no es un portero cualquiera, sino uno de esos que ganan partidos. Y parece ser que Pablo Longoria tuvo bastante que ver para que llegara al Valencia.



