Se confirma: cambio de cara

No fue la exhibición del partido de la primera vuelta, pero sí una sólida confirmación de los síntomas de recuperación que el Valencia enseñó en Bilbao. Una actuación convincente de la mano de esos futbolistas que el jueves reclamábamos aquí, no por capricho sino porque son la diferencia entre aspirar a Champions y vegetar en mitad de la tabla. El regreso de Guedes y Soler, además del atisbo de recuperación de Zaza bastaron para dar el paso adelante que acabó tumbando al Betis en el encuentro más placentero que se recuerda en mucho tiempo. Esta vez no hubo despistes -si descontamos el de Neto que acabó en gol del Betis mal anulado y confirma su condición de portero poco fiable- y volvieron los momentos de juego de ataque combinando a toda velocidad que fueron la marca de la casa no hace tanto.



Setién, conservador

Escaldado por el repaso del Villamarín, quiso Setién protegerse y montó un sistema ultraconservador. Tres centrales y nada de carrileros, situando incluso un stopper por delante de la línea de cinco. El cántabro, un tipo desconcertante donde los haya, volvió a equivocarse y convirtió a su equipo en un encefalograma plano, incapaz de trascender al mero sobar la pelota sin una ocasión de peligro que echarse a la boca en casi una hora de juego, momento demasiado tardío en que intentó cambiar de tercio. Los tres centrales funcionan, además, si el resto acompaña. Ayer los dos goles del Valencia parten de sendos agujeros precisamente en la zona que Setién quiso sobreproteger. Tras un servicio espectacular de Guedes a la desguarnecida espalda de madera de Amat el primero y después de una nueva recuperación con asistencia de un Kondogbia de nuevo soberbio el que cerró la cuenta local. Pobló la defensa el Betis sin que ello cerrara el candado de su portería y dejó el centro del campo desamparado para que campara a sus anchas el quinteto atacante blanquinegro que, en mínima forma, te mata sin que te enteres.

Todo le funcionó esta vez al Valencia. El horroroso planteamiento bético dejó a Guedes los espacios que necesita para sentirse cómodo. El portugués recuperó parte del arte que se había dejado en el camino. Su concurso, esté como esté y no puede estar siempre al máximo nivel, es indispensable. La lesión de Mina permitió dar entrada a Zaza. Y el italiano estuvo en todas las salsas, como a él le gusta. El mejor Valencia ha estado siempre asociado a su genio y el gol que marcó tiene que servir para acercarlo a la versión que también él ha perdido. Incluso Soler, otro que no debería faltar ni en los amistosos, se acercó otro pasito al nivel que le conocemos. Es el trío que marca la diferencia, los tres futbolistas que no tiene el Sevilla y el vehículo que debe transportar a este equipo hasta el lugar de Champions que es el que el Valencia debería ocupar siempre y como mínimo, por mucho que a Marcelino le parezca una utopía lo que está consiguiendo –la falta de humildad del asturiano a veces descoloca, como si esperara que nos pasáramos el día entero alabando su saber hacer y las noches completas soñando con su renovación de por vida-.



La entereza de Mina

Sorprendió, en otro orden de cosas y en un contexto más general, que Mina aceptase su lesión y salida del campo con entereza. En el fútbol de hoy parece que no hay futbolista que pueda enfrentarse a la más mínima adversidad sin echar mano a la lágrima fácil. Hay que llorar por todo, no sabe uno si para provocar pena o porque a los niños y niñas de hoy ya no se les enseña que uno llora, si tiene que hacerlo y es absolutamente imprescindible, cuando nadie se dé cuenta. Compensa con ello Mina esa absurda manera suya de celebrar los goles, que le acercan más a un empleado de un circo que a un delantero centro que debería aceptar su condición de goleador con absoluta naturalidad. Como hacían Quini y todos aquellos arietes de los ochenta con los que algunos nos hicimos hombres. Ni lloraban aunque se les viera el hueso de la tibia tras una entrada salvaje del central de turno, ni hacían otra cosa tras clavarla por la escuadra que levantar los brazos y abrazarse a los compañeros. Esperemos, eso sí, que la cosa no pase a mayores y pronto regrese el bueno de Santi Mina.