Yo ya pienso en el Sevilla

El próximo partido del Valencia tiene todo los ingredientes necesarios para que lo consideremos el partido de esta temporada. Una visita al campo del Sevilla siempre tiene un significado especial para los valencianistas. Bueno, siempre no. Sí últimamente. Es un duelo que ha ganado en expectación en los últimos tiempos y existe una enorme rivalidad entre ambos equipos. Y sí, si el Valencia sacara un buen resultado, si ganara el partido, tendría la clasificación para Champions casi asegurada. Y sería un doble objetivo logrado en un campo donde existe una rivalidad tremenda. Miren, el Valencia en estos momentos le saca ocho puntos al Sevilla, que sí, que son muchos puntos. Ahora bien, si ganaras en el próximo envite te pondrías a once de los sevillanos y a una suma parecida de distancia de un Villarreal que ha perdido potencia en los últinos envites. La venta de Bakambú les está afectando de una forma clara y rotunda. Así las cosas tenemos la Champions casi en la mano. Y sí, yo ante el Sevilla sacaría un equipo más o menos igual del que ganó al Betis en la última jornada. Un partido, por cierto, que acabó con clara victoria valencianista pero con la tremenda importancia de no haber encajado ningún gol en contra ante el equipo de Joaquín.

Un buen encuentro

Y sí, hablando de ese último partido ante los béticos yo me quedo con una copla que no tiene desperdicio. El equipo de Marcelino se impuso claramente al conjunto de Quique Setién. Lo que viene a ser lo mismo que decir que Alemany ganó por dos a cero al conjunto del candidato de Alexanko. Y sí, en este caso da toda la impresión de que los dos son buenos entrenadores pero yo me quedo con Marcelino y con su forma de sacar puntos y buenos resultados en partidos complicados. En su día fue una especie de guerra entre el Director Deportivo y el Director General que obviamente acabó ganando Alemany por goleada. Al Valencia lo entrena Marcelino y Setién dijo que estuvo muy cerca de venir al Valencia. ¿Y? Pues que se equivocó Quique Setién. Él no era el candidato de Alemany y por lo tanto su nombre quedaba muy lejos de tomar el destino del Valencia. Ahora, eso sí, de las palabras de Setién sí queda claro que Alexanko sí que pensaba que mandaba. Craso error de Alexanko y por lo tanto ciertas las palabras de Setién pero irreales en el fondo.

La lesión de Mina

Bueno, del último partido la única noticia negativa pra el Valencia fue la lesión de Mina que tiene pinta de que va a tener cierta duración. ¿Y? Pues miren en el fondo me da cierta pena por su juventud y poque había encontrado una buena forma de actuar que le daba confianza y un montón de goles. Ahora bien, no estoy del todo triste. Lamento la lesión de Mina pero no sufro demasiado pensando en el Sevilla. Jugará Zaza siempre que Marcelino haga lo normal y Zaza es un buen estandarte para medirte a los andaluces en su propio terreno de juego. Zaza, que marcó el segundo tanto del Valencia ante el Betis, dijo luego en Bein Sports que llevaba tiempo sin marcar goles porque apenas jugaba. Vaya, que Zaza pegó un ´raje´ en contra de Marcelino y sus alineaciones de forma pública y notoria, pero yo espero que eso no le pase factura y sí salga formando parte del once titular ante los sevillanos. Lo que no entendería es que jugara Vietto, al que veo muy lejos de ese Vietto que deslumbró en Villarreal.

