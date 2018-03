¿Y qué pasa si les devolvemos el golito de M´Bia?

Me remonto en el tiempo como un gavilán y recuerdo un Valencia-Sevilla que resulta imposible de olvidar por ese gol que nos marcó a última hora el señor M´Bia y que permitió al Sevilla conseguir todos sus objetivos casi en tiempo récord. Y sí, ahora pienso en el próximo duelo que tiene el Valencia CF ante los de Nervión y no puedo evitar pensar en lo que pasaría si por ejemplo Zaza –como homenaje a la portada de ayer de SUPER– marcara un gol con el tiempo ya rebasado que le diera la victoria al Valencia y le colocara en la lucha por la Champions once puntos delante del cuadro andaluz, lo cual ya es mucho pedir a favor del Valencia pero ya les aseguro yo que sería una auténtica gozada. Me dicen que M´Bia se retira del fútbol y que piensa marcharse a vivir a Sevilla, donde es recordado como un héroe con todas las de la ley. Así las cosas a mí no me importaría nada que un jugador como Zaza –un tipo que pegó un buen ´raje´ en el micrófono de Cristina Bea para Bein Sports nada más acabar el último partido del Valencia en Mestalla– fuera el autor del gol del Valencia en el Pizjuán y todo el valencianismo celebrase ese gol como en su día hicieron todos los seguidores del Sevilla con ese tanto de M´Bia con el tiempo ya cumplido. Al fin y al cabo lo de darle el gol a Zaza me hace hasta un poquito de gracia. Zaza, cuando Cristina le preguntó qué sentía al haber marcado ese gol después de mucho tiempo sin hacerlo, no se cortó en contestar que él no había metido goles últimamente simplemente porque no jugaba. La respuesta de Zaza tiene su aquél y la verdad es que es un tipo que cae bien a los aficionados valencianistas. Y bien, ese ´raje´ en el que Marcelino de alguna forma se puede dar por aludido yo lo emplearía para bien en el próximo encuentro de Liga. Recuerden, el duelo frente al Sevilla es el próximo sábado a las 16:15 Vale, sí, nos quedamos sin siestita pero yo por un gol estilo M´Bia en el Sánchez Pizjuán a favor del Valencia y a última hora sacrifico hasta la siesta con muy buena cara. Piénsenlo bien: colocarnos después de ese duelo a once puntos y el average a favor del quinto clasificado casi nos aseguraría la Champions en el primer año de Alemany y en consecuencia también en el primer año de Marcelino. Y por cierto, yo espero que Marcelino saque una alineación parecida a la que ofreció frente al Betis en Mestalla. Puede haber bajas, pero el Valencia tiene una especie de once muy recomendable.

