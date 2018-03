En Sevilla debe jugar Zaza

S e acerca un partido vital para el Valencia CF. El próximo sábado visitamos el campo del Sevilla y en ese duelo puede quedar prácticamente cerrada la clasificación del Valencia para la Champions. Y sí, pensando en ese partido y valorando que en el último duelo el equipo no encajó ningún gol –lo cual no deja de ser una noticia sorprendente pero muy positiva– hoy no me voy a fijar en los jugadores del resto del campo pero sí que voy a hacer una especial mención a los dos jugadores que Marcelino suele colocar en la zona de vanguardia. Y yo lo tengo claro. Con Mina lesionado doy por segura la participación de Rodrigo en el once titular del Valencia. Y a partir de ahí me queda otra plaza de delantero y no tengo la menor duda de que Marcelino optará con todas las de la ley por Zaza para dejarse a Vietto en el banquillo.

Zaza es un tipo especial que nos regaló en diversos medios unas declaraciones jugosas y con un toque de polémica que yo espero que no afecten a Marcelino y que no opte por castigarle. Zaza vino a decir que no estaba marcando goles últimamente simplemente porque no jugaba. Y ese razonamiento tiene gran parte de verdad. Marcelino últimamente no estaba contando demasiado con Zaza e incluso está dando la impresión de que el fichaje de Vietto o la cesión de Vietto tiene mucha importancia para él... Y yo creo que en ese punto Marcelino debería de girar en Sevilla y darle los galones de delantero centro a Zaza, que se lo ha ganado además con su último gol. Miren, el debate es evidente. Zaza o Vietto. Esa debe ser la incógnita para el encuentro frente al Sevilla en un campo exigente, partidos de fútbol duro y siempre muy intensos. Y siendo así, siendo un estadio poco reconfortante para delanteros de toque o de desmarque sutil yo creo que la opción de Zaza, un tipo que se pega con todo el mundo y que puede poner de los nervios a la dura escuadra andaluza, sería un buen negocio para el Valencia y una buena decision –sin favoritos– por parte del entrenador del conjunto blanquinegro. Zaza es buen rival para la zaga hispalense.

Ahora solo se trata de motivarle al cien por cien y que demuestre en un partido duro y muy importante para el Valencia que él es el delantero que necesita el Valencia CF en la zona de vanguardia ante escuadras fuertes en la zona defensiva. Y sí, por otra parte a mí me pasa lo mismo que a muchos aficionados. Zaza me cae bien y me hace gracia. Es un futbolista distinto, con sus limitaciones, pero que siempre que esté motivado se entrega al cien por cien sobre el terreno de juego. Y yo a Vietto no lo veo así. Es más, lo veo como a un delantero con poca alma y escaso espíritu de lucha.

El Vietto que llegó al Villarreal y que estuvo a las órdenes de Marcelino no es este Vietto que estamos viendo cedido en el Valencia. Ojo, Vietto pertenece al Atlético de Madrid, es decir, no es nuestro. Y viendo su rendimiento e implicación yo tendría claro mandarlo de vuelta a final de temporada. Eso sí, si al final el Valencia hace lo más normal en estos casos, si Marcelino no se empecina en querer sacar partido a un jugador que tuvo pero que ya no es el mismo, el Valencia tendrá que fichar en verano a un delantero que ofrezca más garantías. Y miren, yo viendo un montón de partidos esta temporada estimo que hay delanteros en equipos modestos que serían un gran refuerzo para el Valencia. Pero hasta que eso llegue me quedo sin ninguna duda con Zaza, desde el sábado en Sevilla.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.