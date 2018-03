Tota la carn en la graella

Per fi, una victòria convincent i sòlida. El València CF va ficar una miqueta d´ordre i s´emportà, merescudament, els tres punts davant un bon Betis. L´equip andalús va vindre a Mestalla a jugar al futbol, però es va topar amb un València CF intens i seriós, que ens va recordar eixe equip vertical de la primera volta del campionat. Tres punts vitals per a no perdre la roda de la Champions League, que és el principal objectiu de la temporada. Com sempre, el ´partit´ el vaig vore per televisió junt als meus col·legues en el Síntesis café de Riba-roja, i a mesura que avançava l´encontre, ens va cridar molt l´atenció els comentaris que feia l´exjugador de futbol Luque. Acabàrem indignats perquè tot el que deia la ´pelailla´ de Luque sempre anava contra el València CF, pareixia que la victòria era immerescuda, que l´arbitratge perjudicava al Betis. En totes les jugades ficava la ´cullerà´ a favor de l´equip andalús. Veges com ens va ficar el gatxó que li demanàrem a Paco (el xèrif del local) si podia canviar de comentarista perquè estava ficant-nos a parir. Des de ací, volguera denunciar que en les retransmissions dels encontres, trien a comentaristes més imparcials, perquè el ´partit´el veuen tan els d´un equip com de l´altre. Després, al final ho va arreglar amb un «merecida victòria del València CF», xé ves a pondre, ninot!

Tornant al ´partit´de dissabte passat, crec que al València CF encara li falta saber tancar els encontres i no concedir tants metres al rival. Hi ha fases on l´equip recula massa i perd el control del joc. Si aconseguim corregir eixa circumstància, segur que consolidem la Champions. Hui tenim una bona oportunitat de mesurar-nos a un rival directe com és el Sevilla de qui ens podem distanciar en la classificació 11 punts, i que, probablement, tindrà la mirada posada en l´encontre que té la setmana vinent a Manchester. Cal aprofitar l´ocasió i no deixar escapar la llebre, perquè 11 punts més al gol average , seria una bretxa quasi definitiva. No jugar entre setmana està fent que el València CF recupere el to físic i la frescor perduda i això és un factor que pot ser determinant de cara a l´encontre de hui i la resta de temporada. Per cert, si jo fora Marcelino, tindria clar que Coquelin és titular, el xic està en forma i li dona molt d´equilibri a l´equip. Bo, jo ho deixe caure, per si de cas. Està clar que l´entrenador del València CF té el beneït problema de fer l´alineació perquè els futbolistes estan demostrant que volen ser titulars i tots no caben, i la cosa es complica de meitat cap avant. Hui tenim una final i com a tal, Marcelino ha de ficar tota la carn en la graella, per tant, cal deixar-se d´experiments i apostar per els millors jugadors que tens, d´eixa manera, la victòria no es pot escapar. Amunt i a per el Sevilla.



