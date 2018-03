De luz y de color

Machaque absoluto e incontestable del Valencia en Sevilla. Fíjate, tan claro que hasta me pareció que el resultado no resumía el partido. ¡El fútbol es una tómbola impredecible! Por eso genera adicción. Pero esto de asegurar partido a partido la plaza de Champions no pasa muchas veces, y menos contra los sevillistas. Aún escuece el recuerdo del cabezazo de Mbia en la semifinal de la Europa League, en Mestalla, en el minuto 94. Lo mejor es que no nos lo tomamos ni como cosa personal. Fuimos a por lo nuestro sin más, sin cuitas históricas pendientes, sin tonterías. El resumen del asunto es que somos virtualmente equipo Champions. Lo cual demuestra que el Valencia CF es un equipo magnífico... en una liga sobrevalorada.



Proust

El partido que jugó el Sevilla fue el típico que el Valencia de otros tiempos haría en Mestalla. Salir a contemporizar y ver cómo el rival va generando ocasiones, pero tú sin reaccionar, hasta que encajas el primero. Ahí, te lanzas en barrena en busca el tiempo perdido, como Marcel Proust, pero del mismo modo que su magistral novela, te enredas en la estética de las palabras y, más que tiempo, lo que se pierden son ocasiones. Y en cuanto te descuidas, te meten el segundo, campana y se acabó. He visto ese partido muchas veces en los últimos tiempos, pero con las camisetas cambiadas. Podría haber acabado con otro resultado pero, en estos momentos de sinergia positiva del equipo valencianista, no podía acabar de otra manera. El destino es caprichoso, pero tampoco es ciego.



Lateral

Generó expectación que Paulista jugara de lateral. ¿Es que ahora tenemos cuatro laterales derechos potenciales? Montoya, Vidal, Vezo y ahora el brasileño. A veces, estos ´ataques de entrenador´ salen bien. Dice el míster que quería frenar a Correa. Es una decisión peculiar. Pero salió bien, y en el fútbol, si ganas, es mejor no darle muchas vueltas. Creo que es una excepción derivada del sesudo análisis de los apuntes. Aunque hay cosas que la estadística debe al azar, más que al estudio. Por ejemplo, que con Murillo el equipo nunca pierda. O que Neto siempre haga el paradón de la jornada. Aunque, bien pensado, quizá no sea azar, sino la combinación de talento del jugador con el trabajo de un grande como Ochotorena en los entrenamientos.



MVP

Mención aparte para Rodrigo y Kondogbia. ¿Quién es el MVP del partido? ¿El que asiste o el que los mete? Además, ninguna de las dos maniobras (multiplicadas por dos, o sea, cuatro en total) es fácil. Para mí, lo que hizo el francés fue superlativo. El pase del primer gol es para ponerlo en los colegios antes de dar clase de Física. Claro que el control del hispano-brasileño es medio gol. El segundo pase de gol de Kondogbia es digno de la clase de dibujo técnico. Pero aún me gusta más la definición de Rodrigo en el segundo, porque Sergio Rico le aguantó hasta el límite del cuerpo humano. Y, sin embargo, el valencianista se lo clavó por la mejor rendija posible (parece que hay más hueco, pero el muñeco tapa mucha portería) y puso a Nervión... nervioso.



Comodín

Rodrigo tiene números de Mundial. 12 goles en Liga. Yo sigo en mis trece. Por sus virtudes, la banda sería su estado natural. Podría ser nuestro extremo, pero él es feliz de delantero. Y lo cierto es que ha encontrado el camino del gol, así que ahora mismo me la envaino. La estadística, esa cruel deformadora de la verdad que pliega cualquier conato de disentimiento, también dice que desde que Coquelin juega, el equipo es otro. A Coquelin tenían que haberle puesto en la camiseta ´Comodín´. Juegue donde juegue, chapeau. Con jugadores polivalentes como él, al más puro estilo Angulo (¡qué grande era Angulo!), no me extrañaría acabar viéndole de quinto lateral, en una de estas. En el reverso del espejo están Nacho Vidal o Maksimovic. Jugadores con talento que, inexplicablemente, no cuentan.



Ofrenda

Este equipo siempre fue una trituradora, pero ello indica su grandeza. El sábado rompió el gafe de visitas infructuosas al Pizjuan, desde los tiempos de la Liga del Doblete, con Benítez. Otro récord fue para Marcelino: nunca había ganado como entrenador visitante allí. Viene el Alavés en plenas fiestas, en hora de Ofrenda, y quizá la convocatoria popular pueda verse dispersa. Se notará en la afluencia de socios, con probabilidad, pero la afición tiene que hacer un esfuerzo y aislarse unas horas de la fiesta, porque una victoria más nos acercará inexorablemente a la casilla que el equipo merece. El ´Pitu´ Abelardo (un producto de Mareo, como nuestro Marcelino) les ha devuelto la solidez que tuvieron en su día con Pellegrino. La experiencia copera tiene que ser un máster el sábado. Tenemos que hacer un esfuerzo para asistir al partido. ¡Y el club tiene que hacer un esfuerzo por cerrar a Kondogbia! (De Guedes, ni hablamos.)



