Y los ´nanos´ vuelven a hablar del Valencia

Al lado de mi casa. Sucedió de una forma inesperada. Andaba todo el mundo medio mosqueado buscando algún sitio para aparcar. De pronto, delante mío, un tipo consigue aparcar e inmediatamente veo que en el sitio de al lado tengo yo también un pequeño lugar para dejar mi coche...un sitio pequeño, como mi coche, pero un sitio al fin y al cabo. Y aparco. Y salgo tranquilamente de mi coche y me cruzo con el conductor del primer auto. Él está ordenando algo en el maletero y a los cinco segundos abre la puerta de atrás y desembarca un 'nano' de unos seis años. Y sí, casi sin venir a cuento, escucho al enano que le pregunta a su padre con cara de preocupado: «Ehh, Papá, ¿Kondogbia se va a quedar el año que viene, no?»



Repleto de mochilas

Lo gracioso del caso es que a mi el asunto me hizo gracia y me quedé mirando y pensando en la respuesta del cabeza de familia. El tipo iba todo agobiado con mochilas por aquí y por allá, recogiendo a su hijo del coche y dándole la mano, y en esas se le queda mirando, se pone serio, y le dice sin inmutarse: «Seguro, enano, Kondogbia es de lo mejor que tiene el Valencia y seguro que Alemany ya lo tiene todo controlado»



El futuro en la Champions

Lo primero que me sorprendió es que el papá al uso nombrara a Alemany sin ningún tipo de duda. Me llamó la atención por la seriedad y rapidez con la que se dirigió a su hijo y por la calma y seguridad que le transmitió al pequeño. Fue solo un momento pero fue un momento que yo no vivía desde hace bastante tiempo. Los 'nanos' han vuelto, de nuevo hablan del Valencia y se sienten del Valencia. Y lo viven. Piénsenlo bien. El padre conduciendo y buscando un sitio para aparcar casi imposible. Y su hijo tranquilamente en la sillita del asiento de detrás y pensando en el Valencia y en Kondogbia y en el futuro del Valencia en la Champions. ¿En la Champions? Pues sí, en la Champions. La pregunta del enano, el preguntar por Kondogbia y su futuro, estaba claro que tenía una continuación que tampoco me perdí en medio del caos para aparcar. Los dos -padre e hijo- salieron disparados hacia algún sitio urgente. Pero con todo y con eso el 'nano' le preguntó sin dudar a su padre: «¿Pero sí lo tendremos para jugar el año que viene la Champions?». Y ahí acabó la historia...sonreí.



