El futuro VCF empezó ayer

S oy un poco gafarra y pido disculpas por eso. Y digo gafarra porque en lugar de disfrutar de todo lo que está consiguiendo el Valencia a mi se me va la cabeza y ya pienso en la próxima temporada. Y esa temporada, la próxima insisto, me da cierto miedo si pienso en la actual y en los recursos que tenemos. El Valencia actual obviamente debe pensar en acabar bien la Liga en puestos Champions antes de pensar en la propia Champions y en la campaña inmediata. Pero que quieren que les diga. Yo doy ya por conseguida esa clasificación del Valencisa y pienso en todo, en lo que hay que hacer para mantener cierto nivel en las tres competiciones que nos aguardan. Y el truco es muy sencillo. Este año hemos jugado una buena Copa del Rey y eso supuso un desgaste tremendo en la lucha por clasificarnos para la Liga de Campeones. El Valencia actual es un equipo bien parido pero muy justito de futbolistas. Y sí, la próxima temporada debemos hacer un esfuerzo considerable.



El camino ya está aquí

Y sí, mi realidad de alguna manera ya no está en el partido de pasado mañana frente al Deportivo Alavés. Ojo, si aprecio el duelo aunque no me llame mucho la atención y de alguna forma sí me llama mucho la atención el trabajón de Abelardo en el conjunto de Vitoria. Pero poco más. Yo espero que ganemos este duelo sin demasiadas facilidades pero si con contudencia y nos pongamos ya a pensar en el futuro y a negociar pensando en ese futuro.



Llega la Champions

Ayer el protagonista del día era Kondogbia y yo estoy plenamente de acuerdo en contar con este extraordinario futbolista para la próxima campaña. Da la impreion de que Alemany y el Valencia dan prácticamente por hecha su contratación de cara al futuro y de que incluso el propio centrocampista estaría encantado de jugar aquí la Champions con el Valencia. Y sí, es un paso importante pero apenas es un pasito más para formar ese equipo que necesitamos para la próxima campaña. Ahora bien, con fichajes o sin fichajes existe un dato que no debemos olviar. y es un dato muy simple. El cuarto clasificado en la Liga juega la Champions de forma directa y eso significa que el Valencia -si acaba cuarto- empezará la preparación de le temporada con el mismo tiempo que el resto de los equipos. No hay previa. La Champions que ya casi tocamos es de forma directa quedes en el lugar que quedes. Y esa es una noticia enorme para un club como el Valencis que necesita rearmarse con seriedad y contundencia de cara a próximas citas. Empezaremos la Liga al mismo tiempo que el resto de los equipos pero eso no significa que tengamos que empezar con un equipo correcto pero ramplón.



A ponerse las pilas

Ypor eso es fundamental ponerse a trabajar ya pensando en la próxima temporada y pensando que bajo las órdenes de Marcelino debemos tener una plantilla mucho más ancha y competitiva. Estamos hablando de fichar a algún delantero que cubra la baja de la mala cesión de Vietto, un futbolista que está empezando casi a desaparecer del fútbol de élite. Ahora bien, yo respeto esa decisión. Pero lo que sí veo de manera rotunda es el fichaje de un lateral derecho de plena garantías. Ni Montoya n Vezo ni Paulista stán preparados para jugar en esa posición la próxima campaña. El Valencia necesita ese cambio ya.

