La importancia de ser Parejo

Me llamo Dani. Hoy me llamo Dani. Y sí, soy Parejo, un tipo muy criticado por la afición del Valencia pero un jugador como una casa. Ahora, en plena madurez, la ha llegado su primera convocatoria como internacional absoluto y eso es un doble premio para un futbolista de una categoría tremenda. Parejo tiene un punto que le otorga ser superior al resto de sus compañeros. Y tiene una virtud especial. Él tenía pensado hacer las maletas e irse el pasado verano. Sevilla podía ser un destino más que interesante para él. Pero el fichaje de Marcelino por parte de Alemany le hicieron cambiar de opinión y ponerse a las órdenes del nuevo entrenador desde el primer momento. Y ha cumplido. Si vemos a Parejo antes de salir al campo comprendemos lo que representa para el resto de sus compañeros. Y existe un dato fundamental. Cuando le han colocado a un hombre fundamental para darle sentido al centro del campo del Valencia como Kondogbia su seguridad ha aumentado hasta extremos impensables. Hoy por hoy el fútbol de Parejo es un canto a la excelencia. Y su llamada como internacional así lo atestigua.



Es el que manda

La grada del viejo coliseo de Mestalla ha sido especialmente exigente con Parejo. Es cierto que cuando él jugaba prácticamente solo en el centro del campo que cometía algún error que otro y eso ponía de los nervios a la respetable afición valencianista. Y esa especie de cuento del pasado parece que ha pasado a mejor vida y hoy en día Parejo es el alma de este equipo por su propio juego y por su propia diferencia. Y existe un dato muy importante que debemos valorar todos desde nuestras casas. Parejo juega, y juega bien, pero Parejo también habla antes de los partidos y sus palabras son como una biblia para el resto de sus compañeros. Pregúntenles al resto de sus compañeros de plantilla que comentan con Parejo antes de salir a los terrenos de juego. Él no es solo el capitán al uso, es el capitán de verdad y eso se nota de una forma brutal esta campaña.



El punto de Lopetegui

Tengo que ser sincero y les confieso que no esperaba que Lopetegui llamara a Parejo tal como sí ha hecho y en el fondo eso me parece una crítica positiva para su propio juego y una forma de llamar la atención a todos aquellos que alguna vez dudaron de su capacidad para crear juego y especialmente del riesgo que conllevan todas y cada una de sus actuaciones. Parejo ha sido muy criticado por todos nosotros pero Lopetegui ha llevado la justicia al marcador llevándole a la Roja. Y sí, yo tengo claro que va a jugar poquito pero también tengo muy claro que está y eso hace una justicia suprema a una trayectoria profesional repleta de implicación y riesgo. Y ese es un valor muy escaso en el fútbol español. Y sí lo pienso me tiro de las orejas. Yo mismo he sido injusto con un tipo especial y diferente. Por eso a partir de hoy me declaro parejista sin ninguna complicación.



Europa, en su mano

Y volvemos al presente pero en este caso al presente del Valencia. Y gracias a un tipo como Parejo bien conducido por oro tipo especial como Marcelino tenemos el éxito llamando a la puerta de nuestra casa. Y el éxito es claro y prácticamente imperdible. Tenemos la clasificación para la Champions en la punta de la mano, casi a punto. Y eso lo miremos como lo miremos es un éxito impresionante. Y sí, para mi existen posiblemente tres tipos que son más responsables que los demás de conseguirlos. Uno es Kondogbia y su extraordinaria lucha en el centro del centro del campo, el otro es Marcelino por haber sacado punta a una plantilla casi imposible de estar donde está si lo pensamos antes de comenzar la temporada. Y por último, vital, está Parejo, el artista del juego del Valencia y el hombre que está rindiendo a un nivel extraordinario. Y sí, yo me quedo con Parejo. Él sí es un futbolista de Champions y yo estoy con él. Gana el Valencia.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.