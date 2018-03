Yo me apunto a lo de FC

Me apunto. Lo de FC mola en el nombre del Valencia. No solo es un cambio gramatical. En el fondo es volver a los orígenes con todas las de la ley y esa ley nos marca que el nombre del Valencia es con FC en lugar de Club de Fútbol. Y bueno, yo soy partidario de volver a los orígenes y de igual forma que luché por el pantalón negro del Valencia –bien secundado por Paco Roig en la presidencia del club y por el propio SUPER, que sumó puntos de nombres sin parar para dejar de ser un equipo imitador del Real Madrid y regresar con el pantalón negro a ser algo distinto... y lo hicimos– a partir de ahora me inclino por volver a lo de FC y me da igual quién sea el padre de la critatura y dónde escriba ese padre en el presente. Lo de FC lo llevaron con orgullo los que nombraron o parieron este club y bueno sería, pasos petinentes, devolver al club su nombre original y dedicarles este acto a alguno de sus descendientes a modo de homenaje y recuerdo. Al fin y al cabo, ese nombre que se parió en el bar Torino, lo llevamos todos los que nos sentimos valencianistas de alguna forma grabado en nuestro corazón. Y sí, yo soy FC por carácter y todos deberíamos serlo de alguna forma. Vuelta a los orígenes y homenaje silencioso a nuestros mayores, pero contundente. Y periodísticamente, de alguna forma, para mí es como hacerle un guiño a José Vicente Aleixandre, que desde las páginas de Levante-El Merantil Valenciano siempre mantuvo esa teoría de moda. Entonces nadie tiró para adelante pero hoy es buen momento para ponerlo en marcha. Y sí, yo me sumo con todas las de la ley. Los organizadores pueden contar conmigo con toda precisión.



Un cariño para Gayà

Reconozco que en mis últimos artículo he sido algo duro con Gayà y su fallo en el último encuentro del Valencia, ese que nos costó al final un gol en contra pero que supimos encajar sin cambiar nuestra buena cara. Y cambio respecto a Gayà porque me parece un jugador fundamental en este nuevo Valencia CF y no se merece que le dé ningún palo por una acción aislada. Gayà es un futbolista joven e importante en este nuevo Valencia. Y sí, es muy joven y forma parte de la escuela del Valencia. Por esas dos razones, muy poderosas para mí, cambio de chip y me arrepiento de haberlo enjuiciado con dureza. Al fin y al cabo yo soy un Gayà de corazón y mi corazón está con él.



La vuelta de Mina

Este tambien es joven pero no es de nuestra cantera, aunque como si lo fuera. El gallego Santi Mina ha vuelto a entrenar a un ritmo normal adelantando de alguna forma su periodo de recuperación tal como estaba previsto. Y esa es una buena noticia. Mina es un delantero que nos ha sorprendido a todos por su rendimiento y sus goles en la presente temporada y si calculamos sus añitos con su rendimiento este ha sido todavía superior al que todos esperábamos. Es más, yo ya estoy pensando en la próxima temporada, que nos va a llevar a un desgaste terrible con la Liga, la Copa y la Champions. Y Mina si me vale para todos esos proyectos. Y sí, veo muy interesante y fundamental que el Valencia incorpore un delantero de nivel para todo lo que se nos viene encima. Ahora bien, con ese delantero de garantías ya fichado yo me quedaba con Rodrigo, con Zaza y con Mina. Esos tres más otro delantero espectacular sería un buen síntoma para el club.

