Números selectivos

La semana de resaca fallera dio para mucho, aunque no hubiera Liga de por medio. Tras el exceso de monumentos, mascletaes, castillos, verbenas, discomóviles, churros, ofrenda y pasacalles, la ciudad despertó del éxtasis con el sabor fresco de la victoria del Valencia sobre el Alavés, y las convocatorias de selecciones. Es en estos días cuando tenemos ocasión de valorar con calma cómo van los ánimos, y hacer revisión general de tropa. Sigue siendo un problema este año el asunto de los goles en contra. Quizá es una de las cosas que, como aficionado, más me preocupan. El año que viene, en Champions, si queremos mantener el tipo y competir, no podemos hacer los regalos que este año hemos tenido. ¿Dónde está el problema? Parece que, en la portería, no.



Paradas

Neto tiene unas estadísticas inmejorables, así que, a pesar de que de vez en cuando haga alguna 'netada', los números indican que es fiable. Leí que lleva 92 paradas en Liga, a 3,29 por partido. Eso es una barbaridad, en ambos sentidos. Por las paradas (para bien) y por las ocasiones que le crean (para muy mal). Encabeza la lista de paradas entre todos los equipos. Y, a pesar de que se ha reducido la sangría de goles, lo cierto es que llevamos 31 en contra mientras Barça y Atlético llevan 13 y 14, respectivamente. Olvidémonos del líder, porque encima lleva 74 goles a favor. Olvidemos también al Madrid, aunque tienen dos goles más en contra (33), también tienen más pegada (73 ellos por 57).



Defensa

Aquí al que hay que mirar es al Atlético. Lleva 14 en contra, como decimos, y solo 49 a favor. Menos que nosotros, pero ahí está, clavado en segunda posición. Moraleja: el problema es que nos siguen metiendo demasiados goles, porque nuestros números a favor son luciditos. Y conviene ser humildes. Garay, Paulista, Gayà y Montoya no son convocados con sus selecciones en estos momentos. Será casual, puntual, anécdótico o trivial, pero es un hecho objetivo. Hay dos opciones (aparte de pagar lo de Kondogbia): o Marcelino consigue consagrar a sus defensas, del mismo modo que lo ha hecho con Rodrigo y Parejo, o hay que empezar a sondear el mercado.



Fisura

Cuando digo lo de consagrar, no me refiero a que les seleccionen. No han llamado a Mr. K con Francia, por ejemplo. Pero eso es harina de otro costal. Lo relevante es que el jugador tiene unos números, unas estadísticas en su juego tan apabullantes que no tiene rival en su puesto, y lo lógico sería que hubiera sido seleccionado. Eso mismo hay que hacer con nuestra defensa titular. Lo de menos es que sean internacionales. Pero hay que encontrar la fisura en el sistema y en los fallos puntuales, para conseguir que sus estadísticas sean tan puras que rebajen las ocasiones en contra al nivel del Atlético, al menos.



El '10'

Claro que, leyendo lo que se escribe, si nos hubieran dicho hace un año que estaríamos así, nos habríamos dado con el canto en los dientes. ¿Alguien podía pensar hace un año que Parejo o Rodrigo irían a la Selección? No sólo eso. ¿Alguien se imaginaba a Rodrigo de titular, marcando y logrando romper registros con España? El gol a Alemania es una obra de arte, y el pase de Iniesta es sólo equiparable al desmarque del valencianista y su remate. Por no hablar de su taconazo. ¿Y qué me dicen de Parejo en la Roja? Era inimaginable, y ahora parece lo más normal del mundo, lo más sensato. Necesita minutos para demostrar que las opciones del equipo pasan por su trote. El partido contra Argentina será su escaparate. Se estrena con el '23', como se estrenó el mítico Angulo. El de Coslada acabará llevando el '10'.



¿Y Villa?

Otro tema es lo de Diego Costa. El gol que falló en Alemania en el minuto 75 es el reflejo de su estado de forma. Un jugador con cierta rémora en aspectos como la combinación entre líneas, y cuya virtud era precisamente marcar esos goles. Pareciera que tenemos que amortizar en el césped las gestiones burocráticas efectuadas en su día. Quizá sería interesante plantearse devolverle a Villa aquella oportunidad de brillar de la que le privó, hace unos meses, una lesión traicionera. No pierdo la esperanza, para mí sería, ahí sí, la Selección de oro. Se lo merece, por méritos, títulos, números y estadísticas.



100

Villa tiene tanto sentido común y saber estar, que en su cuenta de Instagram felicitó al Valencia CF por sus 99 años de historia. El 18 de marzo fue nuestro cumpleaños global, el de todos los aficionados. Queda un año para el centenario, y aún no sabemos qué cuece el club al respecto. Casi mejor no saberlo. Al fin y al cabo, al menos sabemos dónde no lo vamos a celebrar. De momento, las oficinas echan humo, con la desestimación del recurso por la UE, en relación con los 23 millones de euros y el IVF. Mientras, y hasta que se resuelva, el aficionado sólo desea una cosa: tener un momento de respiro para poder celebrar su centenario en paz. No pedimos tanto, y merecemos mucho más.



