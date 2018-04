A por el subcampeonato

El pasado domingo, mientras seguía por la televisión el partido del Valencia en Butarque, experimenté sensaciones que desde 2004 no me visitaban. Saber que en cualquier momento el equipo va a marcar y que cuando se adelante en el marcador ya no le empatan. Desde la etapa de Rafa Benítez no se vivía algo así, salvo en algunos momentos de la primera temporada de Nuno Espirito Santo. Si el colegiado Melero López hubiera dado validez a la acción de Rodrigo, Soler y Zaza en el minuto 8, el marcador ante el Leganés habría sido más abultado. Pero dio igual. Rodrigo marcó en la segunda parte y ya no hubo reacción posible del rival. El equipo ha alcanzado un grado de solidez y madurez que veremos si el Barça puede meterle mano en el Camp Nou. La verdad es que no veo en qué partido el Valencia puede dejarse puntos hasta el final de temporada. Es evidente que puntuar en el estadio del Barça es una misión complicada, pero creo que se puede conseguir. El otro partido marcado en rojo antes de empezar la segunda vuelta era el del estadio de la Cerámica por la condición de rival directo por una plaza de Liga de Campeones del Villarreal, pero viendo el rendimiento irregular de los amarillos se me antoja muy posible que el Valencia consiga la victoria por segunda temporada consecutiva en el antiguo Madrigal.

El objetivo, aunque no lo diga Marcelino, es acabar la Liga segundo y lograr el subcampeonato. No para sacar el autobús y celebrarlo, ni mucho menos, sino por un tema económico y redondear una temporada que, en ese caso, sí que sería de matrícula de honor, como la definió Marcelino cuando se refería a acabar cuartos.



Fichajes

Que el Valencia se haya asegurado la continuidad de su perla hasta junio de 2021 es una gran noticia, teniendo en cuenta que grandes clubes de Europa estaban interesados en Ferran Torres. El gesto del chaval de pedir que la cláusula fuera de 100 millones, por el simbolismo de la cifra, dice mucho del futbolista, que se ha convertido en una pieza habitual de Marcelino. No me extrañaría que el domingo estrenara titularidad en Liga contra el Espanyol. Curiosamente, el joven francés del Lille Soumaré es un caso similar al de Ferrán. De hecho, la selección francesa liderada por Soumaré eliminó a la española, en la que Ferran fue más destacado. Lo digo porque el Lille, al igual que el Valencia, tampoco querrá que otros clubes le birlen a su joya. Pero claro, ahora el equipo de Marcelino se ha convertido en un escaparate y, a diferencia de las temporadas anteriores, los futbolistas quieren venir al Valencia. Que se lo digan al Chicharito, ¿no? El nombre del delantero mexicano, tal como informaron los compañeros de Tribuna Deportiva de la 97.7, está sobre la mesa. A mi, sinceramente, me parece un gran delantero, y mejoraría a Vietto, pero no a Rodrigo ni a Zaza. Opinión.



Cholo

Y el interés del Cholo Simeone por Toni Lato, que ha alarmado a más de uno, yo lo interpreto como una gran noticia. Que el equipo europeo más competitivo del último lustro quiera a un jugador del Valencia significa que algo bien se ha hecho esta temporada. Y tengo la seguridad de que Lato de aquí no se mueve. Llámenme pitoniso.

