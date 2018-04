La triste ventaja de no ser un equipo europeo

No le den más vueltas. El Valencia CF tiene una ventaja a favor que en el fondo es un desventaja, pero ahora es buena para el equipo, que al fin y al cabo es lo que de verdad influye. Me refiero a que esa lucha que mantienen los cuatro de cabeza –bueno, descartemos al Barcelona porque está eliminado de la Champions pero ya es campeón de la Liga– se ve interferida de alguna forma por las competiciones europeas que les restan potencial para competir en La Liga. El Atlético de Madrid está en la Uefita, ahora llamada Europa League, y el Real Madrid se van a dejar el alma en la Champions, que es la competición que realmente les interesa y les preocupa. Así las cosas, pese a la terrible salida que tiene próximamente el Valencia CF, es el equipo de Marcelino el que sale mejor parado en esta comparativa entre los cuatro de arriba. El Valencia no juega competición europea y debe contar a favor estar eliminados de la Copa del Rey, que es donde perdimos puntos en la Liga por intentar llegar a la final, y eso ha quedado ya de alguna forma en el olvido, y a favor o en contra de nuestro próximo rival, el FC Barcelona. Es decir, el Valencia es Liga y nada más que Liga sin ninguna distracción que le impida centrarse en su verdadera intención. Y piénsenlo bien. Desde que los de Marcelino fueron eliminados por el Barcelona el equipo anda en la Liga como un tiro. Sin agotamientos ni rotaciones pensando en otras competiciones. Y por ahí gana muchos enteros el Valencia CF. No, campeón no va a ser, ese título está claro que es del FC Barcelona, pero sí que está en condiciones de arrebatarle la tercera posición al Real Madrid e incluso soñar con hacerse con la segunda plaza, que en estos momentos ostenta el Atlético de Madrid, pero que es un equipo al que le empiezan a pesar las competiciones.



De acuerdo con SUPER

Este diario les hablaba ayer de que Rodrigo Moreno y Gonçalo Guedes son la mejor pareja de la Liga y eso lo decía con la cabeza muy alta por el rendimiento de los dos jugadores en los últimos encuentros del Valencia. Yo sin embargo estoy de acuerdo pero solo a medias. Es cierto que el rendimiento de Rodrigo está siendo espectacular en los últimos encuentros y ya se ha colocado, con diferencia, como el delantero más destacado del equipo. Pero Guedes no. A mi sí me gustó en el último encuentro y espero que siga jugando así todos los partidos. Ese Guedes sí que mola.



Más opiniones de colaboradores.