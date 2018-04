Juguemos como la Roma

Todavía estoy alucinado. La debacle del Barcelona es un claro ejemplo de lo raro que es el fútbol y de lo inesperado que es el fútbol. Les voy a contar un secreto. El martes por la noche casi todos los diarios de España tuvieron que hacer un esfuerzo de esos de prisa y corriendo para cambiar cualquiuer información que tuviera que ver con el Barça. Pensemos en el equipo de Valverde. Imbatido en la Liga, finalista de Copa casi sin despeinarse y con tres goles de venraja ante la Roma. Todo a su favor por tanto. Y sucedió lo inesperado, lo alucinante, pasó eso que hace de este deporte un deporte único. Venció la Roma a lo grande y el Barça quiera o no quiera entra en una crisis impensable hace tan sólo un par de días. Yo les voy a ser franco. Mi favorito para la Champions era sin duda alguna el Barcelona. Pero ya no está. Y es más. Le queda la Liga española ya casi ganada y la final de la Copa el Rey. Pero está fuera de Eoropa y sus jugadores tienen la caveza en estos momento en pleno desconsuelo. Y para mi lo más llmativo en estos momentos es el próximo duelo en Liga del Barcelona y en su próximo roival, nada más y nada menos que nuestro Valencia.



La cabeza de Messi

Miren, sin ninguna duda el próximo rival del Valencia es un equipo en horas complicadas. Y de esa complicación me viene a la cabeza Messi y a lo que debe sentir un jugador veterano como él... que sí, que es muy buneo, pero que ya es poco veterano. Y el asunto en cuestión, al margen del palo moral que significa para los blaugrana, es lo que debe sentir el propio Messi pensando en el futuro de su club y en su propio e imediato futuro. Miren, la Liga ya la tiene en el bolsillo el Barça y su úniva preocupación, la de Messi, pasa por la final de la Copa del Rey y el inmediato Mundial de Rusia que llama a las puertas de su Argentina natal. Así las cosas el duelo contra el Valencia de este próximo sábado le importa un pepino y el propio Barça va a tener que luchar contra el Valencia y contra su propia e indignada afición. Deben soplar malos vientos en el Camp Nou y ese mensaje es un mensaje positivo y esperanzador para el Valencia. Si el equipo de Marecelino juega al estilo de como jugó la Roma ante el Barça puede convertir el Camp Nou en un auténtico polvorín. Y sí, yo les voy a ser sincero. Hasta ahora creía que puntuar en el campo de los azulgrana parecía una misión casi imposible. Pero ahora ya no. Nos vamos a enfrentar contra una entidad que está de uñas, contra un públivo cabreado y contra un equipo que ya da la Liga por ganada. Con todos estos elementos jntos Marcelino debería hacer una cosa muy simple que no es otra que copiar a la Roma e ir a por todas desde el primer minuto del encuentro. Para el Valencia puntuar en esta salida sería un golpe de moral enorme. Y hace un par de días parecía una misión casi imposible. Pero hoy no. Hoy, en el fondo, llega el mejor momento para jugar bien en Barcelona. Ni antes ni después. El momento ideal es el actual y eso lo debe aprovechar este Valencia en plena fase creciente.



André y Alcácer

Y por cierto, y para finalizar, la entrada en el FC Barcelona de André Gomes y Paquito Alcácer no sirvió para nada y demostró que a Valverde también le sientan de pena ciertas circunstancias del juego. Los dos exvalencianistas no aportaron nada y no sirvieron para nada. Su nivel fue parecido al de su actual temporada. Bastante patético.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.