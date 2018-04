El golazo de Mendieta en el Camp Nou

Todo partido arrastra detrás una pequeña historia. Es el caso de los FC Barcelona-Valencia CF que tenemos en la memoria y que para los periodistas más o menos veteranos siempre llega cargado de una pila enorme de recuerdos. Y sí, a mí cualquier Barcelona-Valencia me trae un recuerdo imborrable que se remonta a la friolera de hace más -un poquito más, casi justos-de 18 años, es decir es más viejo el recuerdo que el propio Ferran Torres, pero que sigue siendo real para como la vida misma. Se trata de un golazo de uno de esos jugadores que son emblema para mí. ¿Su nombre? Don Gaizka Mendieta, ese jugador que fichó Don Arturo Tuzón del Castellón, una operación que estuvo acompañada de un mar de críticas casi obscenas, todo hay que decirlo. Pues bien, fue Gaizka Mendieta en el Camp Nou el que retomó un saque de córner del rumano Adrian Illie -hablo del Illie bueno, no de Sabin- y desde fuera del área empalmó un trallazo inmenso que se coló por toda la escuadra de la portería azulgrana dejando a todo el personal con la boca abierta por la belleza del tanto y la importancia del mismo.



En VIPS

Estoy repasando bien el SUPER de aquella época y si no recuerdo mal esa foto no iba en la portada del diario. ¿La razón? Pues miren, SUPER llevaba muy poquitos años en los kioscos y para serles francos en muchas ocasiones revelábamos las fotos en color en el VIPS de Gran Vía Marqués del Turia, ese de toda la vida, y no tuvimos tiempo para positivar ese impresionante empalme de Gaizka Mendieta que dejó casi mudos a todos los analistas de fútbol del mundo mundial. Entonces no había tanta televisión como ahora y era casi imposible ver las imágenes en vivo y en directo. Pero ese golazo fue inolvidable y en SUPER, como no podía ser de otra manera, le hicimos un homenaje por todo lo alto en las páginas del diario de un par de días después del partido que el Valencia ganó en el Camp Nou ese partido de Copa por ese histórico 2-3. Algo del todo inolvidable.



«Con toda el alma»

Y sí, al día siguiente el titular de Mendieta ocupaba como tocaba y como debía ser las páginas de este diario. La portada era clara e indudable. Don Gaizka, ese buque insignia de la Peña Valencianista de Benicasim, ocupaba la primera plana con unas palabras muy claras y con una imagen que luego paso a comentarles. «Le pegué con toda el alma» decía Mendieta en la portada, y el reportaje iba acompañado de una foto del propio Mendi posando junto a la bota, de marca Kelme y con el nombre de Mendieta grabado en la misma, que fue la que encañonó ese balón espectacular que se coló de forma alucinante y por la escuadra en la meta del Barça. Y sí, Mendieta hablaba de ese gol con esa naturalidad que le es tan propia. «La jugada no estaba ensayada, pero la había pensado muchas veces». La crónica de ese día después del golazo de Mendi venía firmada por Javier Ribes -ahora en el gabinete de prensa del Valencia CF- y por Victor Oñate -hoy el alma máter de la empresa VOS y el hombre que vive en Nueva York llevando los destinos de David Villa-. Y sí, el tiempo pasa rápido, pero ese golazo que ya forma parte de la historia del Valencia, es algo inolvidable y emocionante. Yo era entonces director de SUPER y ese gol del Valencia, esa forma tan brillante y especial de marcar ese gol de Mendi, me puso la piel de gallina de la emoción enorme que sentí en sos momentos.



Algunas reacciones

Sigo repasando el Superdeporte de un par de días después del golazo y me quedo con algunas reacciones de gente del fútbol que alucinaron con el 'chicharro' que marcó Mendieta a la meta defendida por el azulgrana Hesp. Tomen bolígrafo y apunten. Luis Fernández, técnico del Athletic Club: «Un gol fenomenal, fabuloso. Va a dar la vuelta a España y a Europa. Bueno, si hubiese sigo un jugador de otro equipo, seguro que daría la vuelta. Pero, así, igual no». Y otro que se apuntó a comentar tal golazo no fue otro que el entonces jugador del FC Barcelona Pep Guardiola: «Para aplaudir. Un gol maravilloso y que todo futbolista sueña con marcar». Y no solo habló de ese gol el barcelonista Guardiola. Otro compañero suyo de vestuario no dudó en comentar la jugada. Dijo esto Frank de Boer: «De mil veces entre una. Incluso estaba Sergi y le pasó por encima. Fue un gol increíble». Y por último cabe citar a ese azulgrana entonces que luego acabó de madridista y que responde al nombre de Luis Figo y que no dudó en señalar lo siguiente: «Te sale una vez en la vida. Pero es un golazo».



Y así es el recuerdo

La fecha es histórica. Sucedió un jueves 18 de febrero de 1999 y el mundo del fútbol se paró para ovacionar tanta belleza y tanto acierto. Ese gol de Mendieta dio la vuelta al mundo y el Valencia logró vencer al FC Barcelona en su propio campo. Hoy de nuevo el Valencia visita el Camp Nou para enfrentarse a un equipo invicto y dolido por su eliminación europea. Y sí, jugará un nuevo Valencia, el Valencia de Marcelino García Toral, en plena fase ascendente. Y yo, como simple cronista de tiempos pasados, les daría esta página a todos los jugadores para que recuerden el pasado e intenten dar otra alegría como en su día hizo Gaizka Mendieta. Repito, aquel fue un gol increíble... y ojalá sirva de estímulo para las nuevas generaciones que hoy juegan en el Camp Nou un partido con morbo. Un golazo así es el mejor estímulo. Y el Valencia haría bien en rememorar hoy ese recuerdo.



