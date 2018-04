Rodrigo solo se merece un gran aplauso de todos

No es justo. Las críticas a Rodrigo tras su partido contra el FC Barcelona me parecen del todo injustas y desmesuradas. Es cierto que Rodrigo no tuvo su día y que el gol se le escapó de las botas de forma casi incomprensible. Pero lo importante para un delantero es tener ocasiones, buscarlas, desmarcarte, y eso lo hizo Rodrigo de forma notable contra los blaugranas. ¿Que no marcó ningún gol y lo tuvo cerca? Pues sí, efectivamente, pero lo importante en este caso es que sí dispuso de ocasiones pertinentes para batir la meta blaugrana y eso lo debemos tener muy en cuenta y realmente también muy en positivo.

Un delantero que se desmarca y crea huecos acaba marcando goles. Así las cosas aplaudamos a Rodrigo y démosle todo tipo de ánimo para el partido de frente al Getafe. Necesitamos de Rodrigo y de las ocasiones de Rodrigo. Y también de sus goles, que ya ha marcado muchos en la actual temporada. Y sí, yo soy de Rodrigo y lo que pienso hacer ante el Getafe es darle una ovación de gala antes de que empiece el encuentro. Es un tipo implicado que necesita la implicación de la gente, de la mía y si me apuran también la de todos ustedes.



Marcelino se suma al apoyo

Y sí, leo en el SUPER que Marcelino le muestra todo su apoyo. Y eso quiere decir una cosa. No estoy solo, no estamos solos, y Rodrigo solo se merece un aplauso generalizado por el temporadón que está haciendo –batiendo su récord de goles en una temporada incluido– y por lo entrega e implicación con la que juega todos los partidos. A mi un delantero así sí que me gusta y sí que me interesa. Y a un delantero así lo que hay que hacer es apoyarle sin fisuras. Yo estoy con él en lo bueno y en lo menos bueno. Es un tipo relativamente joven que ha encontrado con Marcelino su auténtica forma de jugar al fútbol.

Y sí, contra el Barça tuvo ocasiones, pero yo me quedo con lo importante. Si hubiera metido goles sería formidable, pero lo que me interesa de verdad es que no se escondió y buscó la portería rival con ahínco, sin suerte, pero con ahínco. Y sinceramente eso es lo que vale. Lo que vale para un tipo que marca goles lo principal es que los busque, que no se esconda, que lo intente una y otra vez. Y eso hizo Rodrigo y yo espero, si Marcelino lo pone de titular, que marque un golazo como se merece.